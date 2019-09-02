دوليه

فشل تشلسي بقيادة مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد في تحقيق الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي. وفرّط تشلسي بتقدمه 2-0 بهدفي تامي أبراهام في الشوط الأول (19 و43)، وتعادل 2-2 بهدف لكالوم روبنسون (46) والفرنسي كورت زوما (89) خطأ في مرمى فريقه.

واكتفى تشلسي، ثالث الموسم الماضي وبطل مسابقة «يوروبا ليغ»، بخمس نقاط من تعادلين وفوز وخسارة هذا الموسم، الأول في إشراف مدربه الحالي ونجمه الأسطوري السابق فرانك لامبارد. واختار لامبارد الدفاع عن لاعبيه بعد المباراة، لاسيما زوما الذي تعرض لاهانات عنصرية عبر مواقع التواصل، في تكرار لما واجهه لاعبون سود آخرون في الدوري بعد أخطاء ارتكبوها خلال المباريات. وقال لامبارد: «علينا النظر الى مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات وتحقيق بعض المحاسبة (...) أعتقد أن الأمر بسيط»، متابعا: «لا أكترث اذا ما كان الأمر عبارة عن عنصرية. قد يكون رهاب المثلية، التمييز الجنسي... اذا سمحنا بذلك فهذا يعني أنه موجود ويجب التعامل معه». وفي أبرز المباريات، حقق ليستر سيتي بطل 2016 فوزا مريحا على ضيفه بورنموث 3-1، بأهداف جايمي فاردي (12، 73) والبلجيكي يوري تيليمانز (41)، بينما أتى هدف بورنموث عبر كالوم ويلسون (15).

