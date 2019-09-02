دوليه

واصل الهلال عروضه القوية تحت قيادة مدربه الجديد الروماني رازفان لوشيسكو وحقق فوزا كبيرًا على مضيفه الرائد 5-0 أول من أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام المرحلة الثانية من الدوري السعودي. جاءت أهداف الهلال بواسطة السوري عمر خريبين (6 و79)، سلمان الفرج (44)، الفرنسي بافيتيمبي غوميس (59) والبرازيلي كارلوس ادواردو (67). وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده الى 6 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه النصر حامل اللقب. وتلقى الرائد خسارته الثانية تواليا ليتراجع للمركز الاخير بدون رصيد. وحقق الهلال انطلاقة قوية هذا الموسم تحت قيادة لوشيسكو حيث افتتح الفريق مبارياته الرسمية في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه الأهلي 4-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر أمامه 0-1 اياباً في الرياض، لكن ذلك لم يمنع الهلال من التأهل للدور ربع النهائي.