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الصربي يسيتش مدرباً للإسماعيلي


أعلن النادي الاسماعيلي التعاقد مع المدرب الصربي ميودراج يسيتش لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. واعتمد مجلس ادارة النادي برئاسة ابراهيم عثمان تشكيل الجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد حيث تم تعيين صبري المنياوي في منصب مدير الكرة على أن يكون الصربي ميودراج يسيتش مديرا فنيا ومحمود جابر مدربا عاما. فيما سيعمل سرديجان تيكيجاسكي في منصب المدرب المساعد مع أدهم السلحدار.
وبدأ المدرب الصربي صاحب الـ60 عاما مشواره التدريبي عام 1997 وأشرف على تدريب عدة فرق أبرزها الصفاقسي التونسي في الفترة من 2000 وحتى 2001.


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