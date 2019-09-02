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قال مدير عام فريق القادسية ناصر بنيان ان الأصفر لاقى صعوبات في اقامة المباراة الودية الأولى في معسكره الخارجي المقام في كرواتيا والذي ينتهي غداً استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح بنيان في تصريح صحافي على حساب النادي الرسمي ان المباراة الأولى كان من المقرر أن يواجه فيها الأصفر نادي الجونة المصري الذي كان يعسكر في سلوفينيا واعتذر نظرا لعدم قدرة الفريق على الحصول على تأشيرات لدخول كرواتيا،

وأضاف بنيان أن بعض الفرق الكرواتية رفضت مواجهة القادسية الا أن بعد التأكد من رفع عقوبة الايقاف التي عانت منها الكرة الكويتية في السابق، موضحاً: «وبالتالي لم يكن أمام الفريق الا اللعب أمام فريق سوستانغ السلوفيني، خاصة أن المباراة الودية الأولى تتطلب اللعب أمام فريق أقل مستوى للحفاظ على اللاعبين من جهة، والحفاظ على نسق المعسكر الزمني المحدد والقصير من جهة أخرى».

أشار بنيان الى أن النظام المتبع عادة فيما يخص المباراة الودية في المعسكرات التدريبية يحرص على أن تكون المباريات بالتدرج في مستويات الفرق المنافسة، من أجل تفادى حدوث اصابات للاعبين نتيجة زيادة معدلات التدريبات اللياقية والبدنية. وأشاد بنيان بالروح العالية والانتظام الذي يشهده المعسكر، مطالباً الجماهير بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق طموحاتهم مع انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأصفر تعادل في ثاني مبارياته الودية أول من أمس مع المقاولون العرب 0-0، وذلك بعد فوزه في المباراة الأولى على سوستانغ بنتيجة 13-0.

