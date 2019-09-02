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اجتمعت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة أمس مع الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات لمباراة المنتخب مع نيبال الخميس المقبل ضمن افتتاح مباريات منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2023 وكأس آسيا 2022.

وحضر تدريبات أول من أمس رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الذي حرص على متابعة التدريبات والاطمئنان على اللاعبين. ويواصل الأزرق تدريباته على ستاد ثامر استعداداً لمباراتي نيبال الخميس وأستراليا يوم 10 سبتمبر الحالي، وشهدت التدريبات أمس مشاركة حميد القلاف ومحمد خالد اللذين تعرضا لالتواء خفيف في الكاحل خلال التدريبات أول من أمس، كما شارك فهد الهاجري الذي عانى من التواء في عضلات الظهر، ويبقى الغائب الوحيد سامي الصانع الذي نال راحة لمدة 3 أيام بتعليمات من الجهاز الطبي لمعاناته من شد في العضلة الأمامية وغيابه بالتالي عن مباراة نيبال، علماً بأن اللاعب لم يشارك مع ناديه الكويت في مباراته مع الشرطة العراقي يوم الأربعاء الماضي في البطولة العربية. ومن المتوقع أن يستبعد يوزاك الصانع بالاضافة الى لاعبين اثنين من قائمة المنتخب لمباراة نيبال والتي ستقتصر على 23 لاعباً، خصوصاً أن المدرب استدعى لاعب القادسية ضاري سعيد الذي قد يلعب في الجهة اليمنى أو الدفع بفهد الهاجري في هذا المركز بعد تألقه الواضح مع ناديه في مباراة الشرطة العراقي.

على صعيد متصل، وصل عصر أمس منتخب نيبال، ومن المقرر أن يخوض اولى حصصه التدريبية اليوم على الملعب الفرعي ستاد جابر بقيادة مدربه السويدي يوهان كالين، على أن يتدرب الأربعاء على ملعب الكويت الذي سيحتضن المباراة يوم الخميس في 08:00 مساءً.

من جانب آخر، التحق حارس المرمى عامر شفيع واللاعب موسى التعمري بتدريبات منتخب الأردن الذي يستعد لمواجهة تايوان في المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضاً. وتخلف شفيع والتعمري عن المشاركة مع منتخب «النشاما» في المباراة الودية التي تغلب فيها على ماليزيا 1-0 الجمعة الماضي، بسبب ارتباطهما مع فريقهما حيث يلعب شفيع مع الفيحاء السعودي، والتعمري مع أبويل نيقوسيا القبرصي.

