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خسر اليرموك أمام نادي أمانة بغداد العراقي 0-2 أول من أمس في ثاني مبارياته التجريبية بمعسكره الخارجي بالقاهرة والذي يستمر حتى غداً الثلاثاء.

وخسر اليرموك أمام غولدي المصري 0-3 في مباراته الأولى على أن يلعب اليوم آخر مبارياته الودية أمام نادي النصر الليبي قبل العودة غداً.

وقال مدير الفريق الكرة عبدالعزيز الفيلكاوي ان الجهازين الفني والاداري راضيان تماماً على أداء الفريق وعن سير المعسكر، موضحاً أن اليرموك خاض الشوط الأول من مباراة الأول من أمس بالتشكيلة الأساسية، قبل أن يجري المدرب هاني الصقر 9 تغييرات في الشوط الثاني.

وأضاف: «الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي لكن بعد التغييرات التي أجريناها سجل الفريق هدفيه»، لافتاً الى أن الفريق سيعاود تدريباته اليومية على ملعبه يوم الأربعاء بعد العودة من مصر، على أن يواجه الكويت يوم 8 سبتمبر الحالي استعداداً لانطلاق الدوري الممتاز الذي يستهله الفريق بمواجهة الشباب يوم 15 سبتمبر.

وكان اليرموك تعاقد مع الكاميروني جوزيف يانيك والفرنسيين هوغو كريستوف ويوسف سيكور، وجدد عقد التونسي وسام الادريسي، قبل المغادرة الى القاهرة يوم 20 الثلاثاء الماضي.

