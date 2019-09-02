آراء

الاستبداد، كفكرة، يمثل خطراً حتى على مؤيديه وفرقه الموسيقية التي تعزف ليل نهار مقطوعات فوائده وترانيم استمراره وتنام قريرة العين تحت ظله المخيف، وخطره يكمن في أنه كاستبداد يسعى لامتلاك الحق في التحرك لوحده وفوق هذا الحق يطلب التأييد ويواجه من يرفض ولا يقبل الا بوجود من يطبل ويزمر لكل قراراته وهم من اكثر ضحايا عنفه في ما بعد. كم شاهدنا من ضحايا للاستبداد كانوا في بدايته من مناصريه وحملة عرشه، وعند اول اختلاف معه لم يشفع لهم تاريخ خدمتهم ولم يستطيعوا بعد تمدده رده ولا مواجهته وهو في رده العنيف على رفاق الامس يعتبرهم كما اعتبروا غيرهم خونة للوطن وعملاء لغيره.

أما الديموقراطية فمهما كانت مشاكلها عند من يعارضها فلا يمكن التشكيك بكونها اداة يمكن الاحتكام لها وحسم العديد من الخلافات واختيار التوجهات وتصحيحها ان لزم الأمر وفقها بسلمية ورقي، وهي الوسيلة الأكثر اماناً والأكثر ارضاء لكل المتنازعين، فمعها نستطيع ضمان سلمية اي خلاف واختيار مستقبل الشعب الذي يريده الشعب او غالبيتهم بهدوء ورقي.

البيئة الديموقراطية غنية جداً بالأفكار وتبعث على التفكير والبحث بشكل مستمر عن حلول المشاكل وطرق تصحيح الأوضاع وهذا يرجع لطريقة عملها باعتبارها اداة لحسم الخلافات والاختيارات وهو ما يلزمها بحماية هذه الأفكار المختلفة وضمان بيئة محمية لها بل والدعوة للتفكير والبحث عن حلول جديدة.

من فوائد الديموقراطية ايضاً غياب التخوين فيها باعتبارها بيئة تحترم كل الآراء وتضع حدوداً لحسم الاختيار، وهي بذلك بيئة تسع كل مختلف وتحترم حتى سعيه لفرض ما يريد ولكن ليس بالقوة بل بالرضا والاختيار، اختار العديد من الشعوب الديموقراطية ولم يسجل التاريخ حسب ما شاهدت اي تراجع لأي بلد اختار الديموقراطية وطبقتها كما يجب بل يمكن القول ان الديموقراطية هي الخيار الأكثر اماناً للجميع.. تفاءلوا.

