آراء

لعله من المناسب مع بداية العام الدراسي في جميع مراحله ان نتلمس مواطن الخلل والقصور في العملية التعليمية ونبحث عن سبل الارتقاء بالتعليم باعتباره حجر الأساس في اي تنمية او تطوير في البلاد. انّ اصلاح منظومة التربية والتعليم من القضايا الرئيسة التي تؤرق بال المسؤولين الحكوميين في شتى انحاء المعمورة ايمانا منهم بأن استثمار رأس المال البشري يعد الدعامة الأساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة، غير ان اصلاح التعليم يحتاج الى نظرة شمولية تهم الجوانب والمجالات كافة، لهذا اختارت بعض الدول الرائدة في مجال التعليم اعتماد نظام الجودة في اصلاح منظوماتها التربوية، ونظام الجودة يرتكز على مجموعة معايير اهمها جودة المناهج وجودة البنية التحتية وكفاءة الأطر والهياكل التربوية والادارية، والتحسين المستمر للنظام التعليمي ثم نتائج التحصيل الدراسي.

وبالنظر لواقع نظامنا التعليمي في الكويت - وربما ينطبق الأمر على كثير من نظم التعليم في باقي الدول العربية - نجد اننا نفتقر لوجود الجودة في التعليم، فعلى الرغم مما يصرف على التعليم من ميزانيات ضخمة الا ان المخرجات التعليمية في تراجع مستمر في مستوى التحصيل والكفاءة لأن التعليم يسير وفق رؤى متباينة وغير مستقرة وبعيدة عن التفاعل مع تطورات العالم.. المناهج تتغير باستمرار ووسائل التقييم غير ثابتة والبنى التحتية تعاني من الخلل والقصور، ومستوى الهيئة التعليمية يتدنى. ومع استمرار هذا التدهور لانرى سوى حلول جزئية وترقيعية في حين ان ازمة التعليم تحتاج من يدق جرس الاصلاح الجذري والشامل لكل اركان العملية التربوية والتعليمية.

من الواجب وضع فلسفة جديدة ورؤية عملية تحقق البناء الفكري للانسان وتلبي متطلبات العصر وتشجع على التفكير الخلاق وتجعل من التعليم قاعدة لبناء الفرد اولاً ومن ثم الدولة.

وهذا الهدف لا يتحقق الا بأن تقوم فلسفة التعليم على اعتبار الطالب اغلى ثروة للبلاد، لذلك على الدولة ان تفكر جدياً باحتواء المميزين والانفاق عليهم بمدارس داخلية متطورة في كل محافظة كما عليها ايضاً تقويم سلوك السيئين بذات النظام. كما يجب اعتبار وظيفة المعلم اهم وظيفة بالدولة وذلك من خلال توفير برامج تطوير وتأهيل للمعلمين وقبل ذلك التركيز على حسن اختيار المعلمين، ونبذ الأسلوب الحالي الذي يركز على اختيار معلمين عرب من جنسية معينة ثبت تراجع الكثير منهم في المستوى والأداء.

