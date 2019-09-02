آراء

صراعات سياسية داخلية وصراعات انتخابية زادت من التعصب بجميع انواعه اضاعت البوصلة وكانت فرصة ذهبية لبعض الوافدين.

الكل شاهد ما حدث لسوق السمك، حيث تبين ان المواطن غريب ضائع وسط سيطرة الوافد، وكذلك سوق الاغنام وسوق الخضار والفواكة ايضاً والتي تشهد على سيطرة الوافد.

كما اننا نلمس سيطرة كاملة في مرافق الدولة والادارات المهمة للوافدين.

ولابد من الإشارة الى ان بعض الوافدين الذين هدفهم الوحيد جمع المال باي طريقة استفادوا من تلك الصراعات التي خلقت بيئة سهلة للوافد بان يكون هو صاحب السطوة وان يكون هو المتحكم بالسوق او بالقرار الاداري.

حقيقة يجب الاعتراف بها بان المجتمع الكويتي اصبح عبارة عن تكتلات تنتظر الفرصة لتطيح بالفريق الاخر، والنتيجة.. عدم القدرة على السيطرة على الوافد.

وصل التمادي الى تزوير الجنسية، والهدف منه اختراق المجتمع وتغيير تركيبة الوطن. الاهداف اكبر بكثير والموضوع بات وكأن هناك دولا تريد الاطاحة بالكويت من خلال تمزيق المجتمع والسيطرة على الادارات الحساسة والمهمة في الوزارات والمؤسسات.

واليوم نستذكر من التاريخ العبر لنعود بالتاريخ الى 647 هجري يوم وفاة الملك الصالح نجم الدين ايوب الذي انشأ قوة المماليك، واحسن تربيتهم واكرمهم وعلمهم، وعند وفاته استغلوا الفرصة وحكموا مصر وبعدها قاموا بتصفية بعضهم البعض لانهم تربوا على السيف وهدفهم السيطرة ونالوا مايريدونه بسبب عدم قدرة المصريين وقتها وتركيزهم على ترتيب انفسهم

يا ترى هل عاد المماليك ثانية؟

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

