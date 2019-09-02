آراء

عند الحديث والكتابة عن شخصية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد السياسية العظيمة والمميزة فان الألسن تتعب والأقلام تجف، لكثرة الانجازات والأعمال الإنسانية التي قدمها ويقدمها صاحب القلب الطيب سمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وصاحب السمو ومنذ صغره وهو لم يتجاوز الـ 25 عاماً، يتحمل مسؤوليات جساما، يعمل ليل نهار، لخدمة بلدنا الحبيب الكويت، على مدى أكثر من 64 عاماً، عمل خلالها باخلاص وجد واجتهاد وابداع يتعلم منه الجميع دون كلل أو ملل.

سمو الأمير حفظه الله صاحب الابتسامة الدائمة الواثقة، لا يخذل من يطلبه، صاحب الأيادي البيضاء وما يقدمه سموه لا ينتظر من ورائه مقابل، ولكن عمله مخلصاً لوجه الله تعالي، وسموه يتعامل كإنسان قبل ان يكون قائدا.

وقد ارتبط اسم سمو الأمير بوزارة الخارجية، حيث اصبح من الصعب أن يذكر اسم الوزارة دون النطق باسم الشيخ صباح الأحمد، على الرغم من انه شغل مواقع أخرى. لقد استطاع الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ان يجعل من سياسة الكويت الخارجية مدرسة جديدة في فن الدبلوماسية تقوم على نكران الذات والنظر الى المصلحة العامة قبل المصلحة المحلية او الاقليمية، ومن ثم اعتبر بحق استاذا للسياسة الخارجية.

لقد ارتكزت سياسة صاحب السمو حفظه الله في المجال العربي على مساعدة الدول العربية بما تملكه الكويت من طاقات سياسية ومادية، بما في ذلك تقديم المنح والقروض للدول التي هي في حاجة اليها، الى جانب التوفيق والوساطة في العديد من الخلافات العربية والاقليمية.

وقد كان لسموه دور رائد في جعل الكويت مقرا ومركزا تنطلق منه المساعدات لمن يطلبها ومن لا يطلبها.

بثبات وعزيمة يقود أميرنا الغالي كويتنا الحبيبة الى المزيد من الازدهار والاستقرار ويجنبها بفضل حكمته ورؤيته الشاملة للأمور كل الآثار السلبية لما يحيط بنا من اضطرابات اقليمية ومخاطر وصارت الكويت في عهد صاحب السمو وسيط ترسيخ السلام بين الشعوب.

«دبلوماسية الكويت تمد جسور السلام بين الشعوب».. بهذه الكلمة في مايو الماضي لخص صاحب السمو الدبلوماسية الكويتية التي ارسى سموه دعائمها ووطد أركانها وأسس جذورها، فأصبحت الهدى والنبراس.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

اللهم أرحم شهداءنا الأبرار.

