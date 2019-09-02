آراء

بادئ ذي بدء اوضّح ان هناك فرقاً بين الاسم واللقب والكنية، فالاسم ما يسمّى به الانسان يوم مولده اما «اللقب» فهو ما يطلق على هذا الانسان بغرض التعظيم او التحقير.. لكن الكنية تبدأ بـ «أبو» او «أم» نحو ابو محمد او ام محمد.

هذا ولايوجد خلاف كبير حول اسم الانسان او كنيته.. بعكس اللقب الذي يخضع للقبول او الرفض، لذا ورد في القرآن الكريم «ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان..» ولا حلَّ لهذا الاشكال الا بمناداة الانسان باللقب الذي يستحسنه ويفضّله لنفسه.. فهناك من يفضّل ان يسبق اسمه في المكاتبات والمخاطبات الرسمية والجادة لقب «الأخ» وهناك من يفضّل ان يسبق اسمه «السيد» او الأستاذ او المهندس او الدكتور.. الخ.

ولكن ايهما افضل لقب الأخ او السيد او الاستاذ.. في المخاطبات الجادة.. ؟

بالتمعن اللغوي والمعنوي - نجد ان لقب «السيد» ارفع وأقوى دلالة.. لأنه يوحي بالسيادة وأن الانسان سيد افعاله وأقواله.. وهذه قيمة انسانية عظيمة لا تعدلها قيمة.. وهل ينكر احدنا اهمية الحرية التي توحي بها كلمة «سيد» للانسان؟

هذا فيما يتعلق بالخلاف حول السيد والأستاذ..

أما اذا قارناهما بكلمة «الأخ» فنجد الأخ اقوى دلالة وأعظم معنى، فليس هنالك اقوى من رباط الأخوة.. والأخوة أنواع اقواها اخوة الدم.. ولا تصدّق غير هذا.

لكن ورغم ما تقوله كتب المعاجم العربية.. حول معاني الكلمات الثلاث.. نجد معظمنا يفضّل لقب «الأستاذ» فـ«السيد» فـ«الأخ».. بل ان البعض منا يتذمّر من لقب الأخ خصوصا المسؤول.. لأنه وكما يبدو ظاهره التساوي ومعظمنا نحن العرب ان لم يكن كلنا للأسف يرى نفسه يفوق متحدّثه رتبة ومرتبة.. وهذه مشكلة اجتماعية وتربوية عويصة لدينا خصوصا مسؤولينا.. يهديهم الله.

على كل حال؛ نحن نظل ملتزمين باستخدام اللقب الذي يستحسنه صاحب الشأن؛ لأنه ليس بمقدورنا ان نقنعه بأن لقب الأخ يفوق لقب الأستاذ وأن لقب السيد يفوق كليهما.. في المعنى والخاطر. وهذا ما تعلّمناه من تراثنا.. وقصة افتح يا سمسم دليل علي ان ابواب الخير لا تفتح الا بمناداة صاحبها باسمه الحقيقي او اللقب الذي يفضّله.

وعندنا في الخليج والشام والعراق.. يفضّلون في الأحاديث الودّية.. لقب عمي او خالي للكبير.. والكنية التي تبدأ ب ابو.. للرجل الذي يفوقنا عمرا، وابن العم لمن يقاربنا في السن.. ولا عجب؛ لأن العم من يعمّ ابن اخيه بخيره، والخال من يخلو قلبه من البغض تجاه ابن اخته.

بقي ان نشير بأن الاسم مهما كان معناه اللغوي يبقى عزيزاً على نفس صاحبه الأصيل؛ لأنه الاسم الموروث او المختار له من والديه.. ولا داعي ابداً لاستبداله بأي اسم آخر.. اوحذفه.. أو التلاعب فيه.. والتمويه عليه.. مهما كان معناه.. منفرا.

خاصة اذا ما ادركنا بأن لا علاقة بين الاسم والمسمّى؛فليس كل من يُسمّى«ناجح» مثلا يكون ناجحاً في الحياة.. ولا كل من يُسمّى «متعب» يكون متعباً لنفسه او لغيره.. وقس على هذا اسماء المرء ذكرا كان او انثى.. ولكنها عادة اجدادنا الأوائل الذين كانوا يسمّون ابناءهم بأسماء قاسية ليرهبوا اعداءهم.. ويسمون عبيدهم بأسماء لينة ليطيعوهم.

أخيراً وليس آخراً، نشير بأن مهندس او دكتور... (طبيب ) ليس لقباً انها مهنة.. جدير بأن تسبق اسم صاحبها.. شريطة ان يكون فعلاً مهندساً اقصد خريج كلية هندسة.. وأن يكون فعلاً دكتوراً اقصد خريج كلية الطب.

من احدى الجامعات المعترف بها والموثّقة رسمياً.

وغير هذا يكون تدليسا وخداعا.. لا يقلّ خطورة عن تزييف الشهادة العلمية.. ذاتها.

وللكلام بقية.

