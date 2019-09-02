الاخيرة

من أبجديات العمل السياسي للحكومات حول العالم أن يكون لها برامج تسعى لتطبيقها في الصحة والتعليم والتوظيف، لكن قدرنا في الكويت أن نفتقد هذه البرامج خصوصاً تلك المتعلقة بالتوظيف ما أدى إلى أزمة كبيرة نعيشها اليوم نتج عنها وجود أكثر من 16 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل.

هذا الرقم الكبير من العاطلين بالنسبة لعدد الموجودين في سوق العمل ليس في بلد يعاني من الديون أو الفقر أو الحرب، بل هو في بلد يعد الأغنى في العالم وحباه الله بنعمة النفط، ذلك الذهب الأسود الذي غيّر وجه التاريخ إلى الأبد، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى المهن الفنية واليدوية ذات الرواتب العالية مثل التمريض فإننا نجد شبابنا ينتظر في ديوان الخدمة المدنية لوظائف ترتبط بتخصصاتهم.

لكن ما السبب في كل هذا؟ أعني ما السبب في وجود 16 ألف عاطل عن العمل، جزء كبير منهم من حملة الشهادات الجامعية، بل إن بعضهم تخرج من أرقى الجامعات حول العالم بعد أن ابتعثته الدولة على حسابها ولا يزال ينتظر منذ سنتين أو ثلاث سنوات فرصة وظيفية تناسب تخصصه.

إن السبب في كل هذا هو التخبط الحكومي وعدم وجود خطة واضحة لاستيعاب الطاقات الشبابية الهائلة في الكويت وتوجيههم نحو تخصصات تحتاجها الدولة في المستقبل وترغيبهم فيها عبر برامج عمل وتدريس وحزم مميزات كبيرة، حتى أضحى الكثير من طلاب الجامعات يذهبون للدراسة في كليات مكتظة وسهلة نسبياً طمعاً بالحصول على الشهادة بأسرع وقت ممكن والانضمام لسوق العمل في القطاع الحكومي كموظفين بيروقراطيين لا يؤدون أي عمل حقيقي بسبب فشل سياسات الحكومة في التوظيف.

وبدلاً من تطبيق الإصلاحات الضرورية في سوق العمل نجد أن الحكومة تذهب إلى حلول إعلامية ومرتجلة لا تقوم على تخطيط دقيق وهو ما أسميناه بـ «حلول المانشيتات» والتي تتضمن التهديد والوعيد بطرد الوافدين وإحلال الكويتيين مكانهم، دون دراسة لسوق العمل ومتطلباته ومدى احتياجنا للكثير من الوافدين في الكثير من التخصصات الدقيقة والتقنية التي لا تشجع الدولة المواطنين مع الأسف على الدراسة أو التخصص فيها أثناء المرحلة الجامعية أو مادونها!

وجود مصطلح «بطالة» في دولة نفطية وثرية يعد مهزلة تاريخية ستضحك عليها الأجيال اللاحقة وسيتدارسها الباحثون السياسيون لمعرفة السبب الذي يؤدي بمواطن دولة غنية ذات اقتصاد ريعي تخرج من جامعة عريقة إلى البطالة ومدى سوء التخطيط والفشل الحكومي الذي يرافق بلادنا هذه الأيام مع الأسف الشديد.

