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تتذكر النساء التفاصيل والحقائق أفضل من الرجال، وفقا لعلماء سويديين.

أجرى علماء سويديون دراسة ووجدوا أن النساء لديهن ذاكرة عرضية أكثر من الرجال. النساء يتذكرن التفاصيل والحقائق بشكل أفضل، ما يجعل أي جدال تقريبًا بين رجل وامرأة عديم الفائدة تمامًا. وقام علماء من معهد كارولينسكا بتحليل مئات المواد حول كيف يتذكر ممثلو كلا الجنسين المعلومات العرضية. اتضح أن النساء يتذكرن التفاصيل والحقائق ويتذكرن ما حدث قبل أسبوع بكل التفاصيل. النساء يتذكرن أيضا الوجوه والرائحة بشكل أفضل. ولكن مع ذلك، لدى الرجال ذاكرة ممتازة للمعلومات المتعلقة بالمعالجة المكانية.

يقول العلماء إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة العرضية هو قلة النوم أو الاكتئاب أو العمر.

