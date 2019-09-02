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ذكرت صحيفة بريطانية، أمس، أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل قد يسرعان في خططهما لمغادرة بريطانيا، حسبما قال أصدقاء لدوق ودوقة ساسكس.

وكان هاري وميغان انتقلا، في وقت سابق من هذا العام، للإقامة في قصر وندسور غربي لندن، بعد أن كانا يقيمان ببيت في محيط قصر كنسينغتون، حيث يعيش وليام وكيت دوق ودوقة كمبردج، وفقا لصحيفة «ديلي ميل».

وسبق وأن خصص ولي العهد الأمير تشارلز أرضا لابنه الثاني هاري في مقاطعة هيرفوردشير لكي يقيم عليها منزله الخاص به، لكن يبدو أن هاري تراجع عن هذه الخطة.

ويقول أصدقاء الدوق والدوقة أن عدم اهتمام هاري بأرض هيرفوردشير يثير التكهنات بشأن استعداد الزوجين للتوجه إلى خارج البلاد، وتتربع مدينة لوس أنجلوس على قائمة الاحتمالات.

ويعتقد البعض أن دوق ودوقة ساسكس زارا سرا لوس أنجلوس، مسقط رأس ميغان وموطن أمها دوريا، التي ساعدت في اختيار مربية جديدة للطفل أرشي.

