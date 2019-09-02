عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلن حزب الله امس تدمير آلية عسكرية اسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، مشيراً الى سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد أسبوع من اتهامه اسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سورية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته ان «عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية اسرائيلية ومركبات عسكرية»، مشيراً الى أن قواته ردت «بالنيران على مصدر الصواريخ وأهداف في الجنوب اللبناني».

فيما توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لبنان بـ«رد قاس» وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية أن القوات الاسرائيلية استهدفت أطراف بلدة مارون الراس، التي تقع على الجهة المقابلة من منطقة أفيفيم. وبدا الدخان يتصاعد من منطقة مارون الراس، وفق ما نقلت قناة «المنار» التابعة لحزب الله في بث مباشر.وأفادت مقيمة في احدى القرى القريبة من مارون الراس عن سماع دوي انفجارات ناجمة عن القصف المدفعي الاسرائيلي بقذائف فسفورية.

وقالت قناة ايرانية ان قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل في عملية حزب الله.

الى ذلك أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالين هاتفيين بواشنطن وباريس على خلفية التوتر الحاصل على الحدود مع اسرائيل، وطالبهما والمجتمع الدولي بالتدخل ووقف التوتر. واتصل الحريري بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل بون. ويأتي ذلك وسط توتر بين لبنان واسرائيل بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله والسلطات اللبنانية اسرائيل بشن هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين «درونز» في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الحزب انهما كانتا محملتين مواد متفجرة. احداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم. ووقع الهجوم بعد وقت قصير من غارات اسرائيلية استهدفت ليل السبت الأحد الماضي منزلاً لمقاتلين من حزب الله قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل اثنين منهما.

وتوعد حزب الله بالرد على الهجومين الاسرائيليين، وقال أمينه العام السيد حسن نصرالله مساء السبت ان «الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار انما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد».وأضاف «يجب أن يدفع الاسرائيلي ثمن اعتدائه». وتوعد نصرالله أيضاً باستهداف المسيّرات الاسرائيلية، التي غالباً ما تحلق في الأجواء اللبنانية.

ومنذ وقوع الهجومين، يترقّب اللبنانيون الردّ، ويتساءل البعض ما اذا كان سيؤدي الى تصعيد أكبر. الا أن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال في مقابلة مساء الثلاثاء مع قناة روسيا اليوم «استبعد ان تكون الأجواء أجواء حرب، الأجواء هي أجواء رد على اعتداء وكل الأمور تقرر في حينه».

وكان حزب الله استهدف في العامين 2015 و2016 آليات عسكرية اسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة رداً على غارات اسرائيلية استهدفت مقاتليه في محافظة القنيطرة السورية.

