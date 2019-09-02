عربيات ودوليات

بيروت- أ.ف.ب: حظر الجيش اللبناني أمس استخدام الطائرات المسيرة في بعض مناطق البلاد خلال مراسم احياء ذكرى عاشوراء، وذلك وسط توتر مع اسرائيل المتهمة بمحاولة تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين على أحد معاقل حزب الله في لبنان. وحلقت فجر 25 أغسطس طائرتان مسيرتان محملتان بالمتفجرات فوق ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب حزب الله، احداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم الذي حمل لبنان اسرائيل المسؤولية عنه. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان «بمناسبة احياء ذكرى مراسم عاشوراء، تحذّر قيادة الجيش جميع المواطنين من استخدام الطائرات المسيّرة طيلة فترة احياء هذه المراسم في أجواء المناطق الاتية: الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، النبطية، صور، بعلبك والهرمل، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق مشغّليها».

