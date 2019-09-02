عربيات ودوليات

القدس الوكالات: أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس أن حكومة الاحتلال تعتزم فرض «السيادة اليهودية» على جميع مستوطنات الضفة الغربية باعتبارها «جزءا من أرض اسرائيل» على حد زعمه.

في حين حذرت السلطة الفلسطينية من «محاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي الى أي سلام أو أمن أو استقرار».

وقال نتانياهو في تصريحات على هامش مشاركته بافتتاح العام الدراسي الجديد باحدى المدارس الدينية بمستوطنة ألنكا المقامة على أراضي محافظة سلفيت الفلسطينية ان حكومته ستبسط «السيادة اليهودية» على جميع مستوطنات الضفة الغربية وضمها لتصبح «جزءا من أرض اسرائيل الكبرى». وأضاف أن حكومته «تبني هنا (في مستوطنة ألنكا) بيوتا جديدة وستبنى أخرى وأخرى.. هذه أرض اسرائيل.. لن نقتلع من هنا أي أحد» متعهدا بعدم التخلي عن أي مستوطنة اسرائيلية.

وشدد نتانياهو على أنه «لن يكون هناك المزيد من غوش قطيف» في اشارة الى مستوطنة انسحبت منها اسرائيل من قطاع غزة بالاضافة الى 20 أخرى في عهد حكومة أرئيل شارون في لعام 2015. ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه نتانياهو عددا من قضايا الفساد قبيل أسابيع من انطلاق سباق الانتخابات الاسرائيلية المزمع اجراؤها في السابع من سبتمبر الحالي.

وفي رد فعل فوري أكدت الرئاسة الفلسطينية امس رفضها الشديد لأي خطوات اسرائيلية تهدف الى ضم مستوطنات الضفة الغربية وجعلها تحت «السيادة اليهودية». ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان عزم حكومة الاحتلال ضم مستوطنات الضفة بأنه «استمرار لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي الى أي سلام أو أمن أو استقرار».

وأضاف «في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الادارة الأميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية فان الحكومة الاسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة».

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي الى التحرك. وكتب عريقات عبر حسابه على موقع تويتر «لهؤلاء الذين يبدون اهتماما بعد الاعلان عن عطاءات استيطانية اسرائيلية عليهم الآن مواجهة الحقيقة: رئيس وزراء سلطة الاحتلال يعلن رسميا أنه سوف يقوم بضم أراضٍ فلسطينية محتلة» وتابع عريقات «كفى حصانة وحماية هناك مسؤولية دولية لفرض عقوبات على اسرائيل بعد عقود من الجرائم المخطط لها». ويشكل المستوطنون دعامة رئيسية لحكومة نتانياهو التي ينظر اليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.وغيرت ادارة الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب سياسة البيت الأبيض بحزم لصالح اسرائيل.

وقال السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان في يونيو ان اسرائيل لها الحق في ضم على الأقل جزء من الضفة الغربية.

