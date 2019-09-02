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عربيات ودوليات

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وزير الزارعة الإسرائيلي يقود 90 متطرفاً لاقتحام الأقصى


القدس الوكالات: اقتحم حوالي 90 متطرفا يهوديا ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس. وتقدم المقتحمين،وزير الزراعة الاسرائيلي المتشدد أوري أرئيل. وأفادت قناة «العربية» على موقعها الالكتروني أن «قوات الاحتلال أنزلت، بعد عناء شديد علماً فلسطينياً علق على احدى الأشجار في الساحات». والشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الاسرائيلي في عمّان لتأكيد ادانة المملكة ورفضها الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الحرم القدسي.
وتسيطر قوات الاحتلال الاسرائيلي على مداخل الحرم القدسي، الذي تتولى ادارته الأوقاف الاسلامية التابعة للأردن المسؤول عن الأماكن الدينية الاسلامية في القدس الشرقية. وتعترف اسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، باشراف المملكة على المقدسات الاسلامية في المدينة. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.


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