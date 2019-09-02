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القدس المحتلة الوكالات: اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسائل الاعلام الاسرائيلية بارتكاب «هجوم ارهابي ضد الديموقراطية الاسرائيلية»، وذلك في اطار انتقاده للتسريبات حول التحقيقات الجنائية الخاصة باتهامه بالفساد.

وانتقد نتانياهو، في بث مباشر على «فيسبوك»، الصحافي الاسرائيلي غاي بيلغ، ووصفه بأنه يخضع لسيطرة ما سماه «اللجنة الرباعية السرية» والتي تدير الاعلام في اسرائيل، على حد وصفه.

وشارك بيلغ في الكشف عن تسريبات خاصة بالتحقيقات التي يخضع لها نتانياهو.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، والذي من المقرر أن يخوض انتخابات عامة مبكرة الشهر الحالي، ان وسائل الاعلام الاسرائيلية تعتزم نشر تسريبات، عشية الانتخابات للتأثير على نتيجتها وتغيير نتائجها، واصفًا ذلك بأنه «مخطط غبي تمامًا»، مضيفًا «يتحدثون عن الصحافة الحرة عندما يتم تجنيدهم بالكامل لشن هجوم ارهابي ضد الديمقراطية الاسرائيلية».

ويتهم نتانياهو وسائل الاعلام بانتظام، بالانحياز ضده، وغالبًا ما يستخدم خدمة البث المباشر في فيس بوك لنشر رسائله وتجنب وسائل الاعلام التقليدية.

ويواجه نتانياهو تهمًا محتملة تتعلق بالرشوة وخيانة الثقة في التحقيقات الجارية بشأن الفساد، في انتظار جلسة قادمة في أوائل أكتوبر المقبل.

