عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكدت لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب العراقي، أمس، عزمها التحقيق مع قناة الحرة الأميركية عبر القضاء العراقي بشأن تقرير «أساء للمؤسسات الدينية».

وذكرت اللجنة في بيان صحافي «نستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات».

وأضافت «نرفض هكذا تقارير إعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال، الغاية منها تشويه الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد».

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن «هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة»، معربة عن «عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء».

وبعد التغييرات التي أجريت في «الحرة» قبل عام تقريبا، تثير القناة الأميركية الجدل في الأوساط الحكومية العراقية وتحديدا الشيعية، التي تعتبر أن محتواها «يستهدف الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية».

وعلقت السفارة الأميركية لدى بغداد أمس على محتوى قناة «الحرة» التي تبث للعراق تحت مسمى «الحرة عراق»، بعد يوم من بث تحقيق يتحدث عن «الفساد في المؤسسات الدينية العراقية».