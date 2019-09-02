عربيات ودوليات

الخرطوم الوكالات: وضعت السلطات الأمنية في السودان وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير قيد الاقامة الجبرية داخل منزلها الفخم في حي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم. وقالت مصادر لصحيفة «تاستي نيوز» امس ان السلطات أخضعت بابكر للاقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة.

وترددت أنباء كثيرة عن هروب زوجة البشير الى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن أتينغ ويك أتينغ السكرتير الاعلامي لرئيس دولة جنوب السودان، نفى أن تكون لدى سلطات بلاده أي فكرة عن مكان وجود زوجة البشير، وقال «ليس لدينا أي فكرة حول هذا الموضوع في جنوب السودان».وكانت زوجة البشير تتمتع بنفوذ كبير في البلاد، بحكم أنها السيدة الأولى أو «الهانم» كما يلقّبها السودانيون، منذ زواجها بالبشير عام 2001 بعد مقتل زوجها اللواء ابراهيم شمس الدين أحمد، بحادث طائرة هليكوبتر عام 2001، ولديها 5 أبناء من زوجها الأول.

