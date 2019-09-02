عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اتهمت روسيا امس الولايات المتحدة بأنها «عرضت للخطر» وقف اطلاق النار في محافظة ادلب السورية حيث نفذت واشنطن مساء السبت ضربةً جوية ضد قياديي تنظيم ارهابي. وقال الجيش الروسي ان الولايات المتحدة نفذت ضربتها من دون «اخطار مسبق للجانبين الروسي والتركي» معتبراً ان الخطوة الأميركية «استخدام عشوائي للطيران» العسكري. وتابعت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان «الضربة خلفت الكثير من الدمار والضحايا في المناطق التي طالتها»، متهمةً واشنطن «بتعريض نظام وقف اطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في ادلب للخطر».

ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله ان الولايات المتحدة نفذت الغارات في المنطقة بين معرة مصرين وكفر حايا في ادلب يوم السبت.

وأشار المركز الروسي للمصالحة في سورية في بيان له امس الى انه «في انتهاك لجميع الاتفاقات السابقة، ضربت الولايات المتحدة منطقة وقف التصعيد في ادلب دون اخطار الجانب الروسي او التركي بالاجراءات المخطط لها». وقال انه «على الرغم من القصف الناجم عن الضربة الأمريكية، الا ان القوات السورية تحتفظ حالياً بوقف الأعمال القتالية لصالح تسوية سلمية مبكرة للوضع في منطقة خفض التصعيد بادلب».

وقتل في الضربة الأميركية اربعون قياديا تكفيريا على الأقل وفق المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض. وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل ايرل براون السبت ان الهجوم شمال مدينة ادلب استهدف قادة جماعة «تنظيم القاعدة في سورية» التي تحملها واشنطن مسؤولية شن «هجمات تهدد مواطنين اميركيين وشركاءنا ومدنيين ابرياء». وقد جاءت يوم سريان وقف لاطلاق النار اعلنته روسيا ووافقت عليه دمشق في ادلب التي تتعرض منذ اربعة اشهر لقصف ادى الى مقتل 950 مدنياً فيما تحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة في عملية برية على مواقع استراتيجية في المحافظة.

في غضون ذلك يسود هدوء نسبي في محافظة ادلب حيث ياخذ النظام وحليفه الروسي بالحسبان «وقف اطلاق النار من جانب واحد» على الرغم من حدوث مناوشات محدودة اودت بحياة خمسة مقاتلين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان المحسوب على «الاخوان المسلمين» ومقره لندن.

واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن «لا يزال الهدوء النسبي سيد الموقف في عموم المنطقة يتخلله عدة قذائف تسقط بين الفينة والأخرى فيما لا تزال طائرات النظام السوري و»الضامن» الروسي متوقفة عن استهداف منطقة خفض التصعيد منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ».

وقالت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان في مقابلة لقناة الميادين المقربة من دمشق ومقرها بيروت السبت، إن وقف إطلاق النار «مؤقت».

