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موسكو - الوكالات: نقلت وسائل اعلام روسية وسورية عن مصادر معارضة في ادلب قولها ان هناك انباء متوارتة عن قرب حل تنظيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) نفسه وحل «حكومة الانقاذ» التابعة له وذلك بضغوط من تركيا بناء على تفاهمات جديدة مع روسيا حول ادلب.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر معارضة في ادلب ان مفاوضات تجري بين «النصرة» وفصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة بوساطة تنظيم «فيلق الشام» بهدف حل «النصرة» وتسليم الادارات لـ«حكومة جديدة» تشكل من فصائل «الجبهة الوطنية».

وذكرت المصادر ان اعلان وقف اطلاق النار الأخير في ادلب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت جاء اشارة من موسكو لمنح انقرة فرصة من اجل حل «النصرة»، وهو احد اهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف اطلاق النار.

من جانبه ذكر موقع «عنب بلدي» السوري المعارض ان القيادي السابق في «تحرير الشام» صالح الحموي قد نشر عقب القمة الأخيرة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، بنود عرض من الجانب التركي لتفكيك عقدة محافظة ادلب.

ويتضمن العرض حسب ما نشر الحموي عبر «تلغرام» عدة بنود، اولها تفكيك «تحرير الشام» من خلال توجه عناصرها الى فصائل «الجبهة الوطنية» مع مهلة زمنية لتحقيق ذلك. البند الثاني هو حل «حكومة الانقاذ السورية» كاملة، بينما يقضي البند الثالث بانشاء «الحكومة المؤقتة»، التي «لا تقبل الدول بدعم المناطق المحررة الا من خلالها».

