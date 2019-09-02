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طهران - الوكالات: اعلن رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي ان بلاده ستتخذ قرارها لخطواتها اللاحقة بشأن الاتفاق النووي خلال ايام معتبرا ان قيمة هذا الاتفاق مرتبطة بمدى استفادة طهران منه. وفي حديث للتلفزيون الايراني قال واعظي «هناك لجنة حول الخطوة الثالثة (لخفض الالتزامات في اطار الاتفاق النووي) ستتخذ القرار حول الاجراءات اللاحقة في حال عدم تحقق مطالب ايران قبل يومين او 3 من حلول الموعد المقرر «في اشارة الى انتهاء مهلة الـ60 يوما المحددة من ايران لاتخاذ خطوتها الثالثة.

وأكد واعظي ان «الاتفاق النووي سيحظى بقيمته بالنسبة لايران حينما تتمكن من الاستفادة من منافعه وفي غير هذه الحالة فلا قيمة له ونريد ان نقول للطرف الآخر: ان لم يوفر الاتفاق النووي مصالحنا، فاننا سنتجه في طريقنا». وأشار الى ان ايران تلقت مقترحا من فرنسا قبل اسبوعين وقامت بتعديل اجزاء ملحوظة منه، وهو مقترح كان حصيلة لـ5 ساعات من المحادثات الهاتفية بين الرئيسين الايراني والفرنسي. ولفت الى ان اجزاء ملحوظة من المقترح كانت مقبولة من مجموعة الدول «السبع» لكنها لم تكن مقبولة بالنسبة لطهران.

وفي هذا السياق حذر الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي من ان ايران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في 2015، ما لم يحترم الأوروبيون تعهداتهم. وأعلنت الرئاسة الايرانية عن هذه المحادثة الأولى بين رئيسي البلدين منذ اللقاء الذي عقد في 25 اغسطس بين ماكرون ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.

وذكر بيان الرئاسة الايراني الذي بثته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، ان روحاني قال لماكرون «ان لم تستطع اوروبا الوفاء بالتزاماتها، فان ايران ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي». لكن الرئيس الايراني اكد في الوقت نفسه انه «من البديهي ان هذه الخطوة، كالمراحل الأخرى يمكن العدول عنها». وأضاف ان «بنود الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير وعلى جميع الأطراف الالتزام بها». ولم توضح ايران ما يمكن ان تكون عليه هذه الخطوة الثالثة في خفض التزامها بالاتفاق.

من جهته اكد ماكرون مجددا «أهمية الحراك الجاري حاليا لتهيئة الظروف لخفض التصعيد عبر الحوار وبناء حل دائم في المنطقة»، كما ورد في بيان للرئاسة الفرنسية.

