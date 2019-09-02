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لندن - الوكالات: طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 اكتوبر. وكان جونسون قد تعهد بالانسحاب باتفاق او بدون اتفاق، لكن نواب المعارضة وبعضا من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة يوم الثلاثاء. وتوضح جولات التصويت السابقة ان اغلبية في البرلمان البريطاني تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة صحافية ان مساندة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الاطلاق. وقال جونسون لصنداي تايمز «الخيار الأساسي هو: هل ستقفون الى جانب جيريمي كوربن والذين يريدون الغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يبغون الغاء الحكم الديمقراطي للشعب- وتهوون بالبلاد في اتون الفوضى؟» وأضاف «أم هل ستتحيزون لمن منا.. يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار». ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت اليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق. لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو ازالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لابقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.

