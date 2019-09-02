عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اظهر موقع لتتبع السفن، امس ان ناقلة النفط الايرانية التي تتبعها الولايات المتحدة «أدريان داريا»، توقفت قبالة السواحل السورية.

وأوضح موقع «مارين ترافيك» ان «أدريان داريا»، المعروفة سابقاً باسم «غريس 1»، تباطأت، الأحد، على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً (92 كيلومتراً) قبالة السواحل السورية.

ولا تزال حمولة السفينة التي لم تدرج وجهة لشحنتها، وهي 2.1 مليون برميل من النفط، التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار، حبيسة في عرض البحر، دون معرفة مصيرها.

وكانت الناقلة غيرت السبت، وجهتها للمرة الثالثة، بينما ترددت انباء عن وجود مشترٍ محتمل للنفط الذي تحمله الناقلة في لبنان. وأظهرت بيانات «ريفينيتيف» لتتبع حركة السفن، امس، ان الناقلة «الهائمة في عرض البحر» والتي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة الى تركيا، ولا الى لبنان كما افيد سابقاً.

يذكر ان وزارة الخزانة الأميركية كانت اعلنت، الجمعة، وضع الناقلة «أدريان داريا 1» على قائمتها السوداء.

وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اي دولة من مساعدتها. وأكدت الخارجية الأميركية ان مساعدة الناقلة الايرانية التي غادرت سواحل جبل طارق، قد ينظر لها كدعم لـ«منظمات ارهابية».

