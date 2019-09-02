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واشنطن- أ. ف. ب: استولى رجل مسلح على شاحنة للبريد الأميركي وفتح النار عشوائيا على سائقي سيارات في مدينة اوديسا بولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص على الأقل وجرح 21 آخرين، قبل ان يُقتل هو ايضا برصاص الشرطة.

وقالت الشرطة ان مطلق النار رجل ابيض في منتصف الثلاثينيات من العمر. لكنها لم تتمكن من كشف هويته او اسباب قيامه بذلك في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب تكساس. ويأتي اطلاق النار هذا، بعد اقل من شهر على اقدام مسلح على قتل 22 شخصاً بالرصاص في مدينة ال باسو الواقعة في ولاية تكساس ايضا وتبعد نحو 500 كيلومتر غرب اوديسا.

وقال مايكل غيرك المتحدث باسم الشرطة في مدينة اوديسا للصحافيين «لدينا ما لا يقل عن 21 ضحية» وأضاف ان «21 ضحية مصابين بالرصاص وخمسة قتلى على الأقل حتى الآن». وأكد ان بين الجرحى ثلاثة شرطيين. وكانت ادارة شرطة اوديسا التي تضم مئة الف نسمة تحدثت قبل ذلك عن مشتبه به «يقود سيارة حول اوديسا ويطلق النار عشوائيا» وأنه «قام للتو بالاستيلاء على شاحنة لتوزيع البريد».

