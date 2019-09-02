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واشنطن- «كونا» - أ. ف. ب: اشتد الاعصار «دوريان» ليبلغ الفئة الخامسة وفق ما اعلن امس مركز الأعاصير الوطني الأميركي، مشيراً الى ان عاصفة «كارثية» على وشك ان تضرب جزر اباكوس في باهاماس. وكتب المركز على تويتر «تحول دوريان الى اعصار من الفئة الخامسة مع رياح» سرعتها نحو 260 كيلومترا بالساعة، مضيفاً ان «جدار عين هذا الاعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر اباكوس مع رياح مدمرة». والجدار المحيط بعين الاعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوةً.

وكان المركز اعلن تحول مسار «دوريان» باتجاه ولايتي كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية التي يتوقع ان يصلها يوم غد الثلاثاء بعد ان كان متوقعا ان يضرب ولاية فلوريدا. وحذر المركز من ان «دوريان يتحرك من الغرب الى الشمال الغربي كاعصار من الفئة الرابعة مرجحا حدوث تأثيرات كبيرة له». وذكر المركز انه «حتى مع تغير التوقعات فان خطر الرياح الشديدة المصاحبة للاعصار لاتزال قائمة على طول سواحل ولايتي جورجيا وكارولاينا الجنوبية» وأضاف انه «من المتوقع هطول امطار غزيرة قادرة على احداث فيضانات مفاجئة تهدد الحياة على اجزاء من جزر البهاما والمناطق الساحلية جنوب شرق الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الجاري». من جانبه غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في موقع تويتر قائلا «يبدو ان ولاية كارولاينا الجنوبية قد تتأثر اكثر مما كان يعتقد سابقا بالاضافة الى جورجيا وكارولاينا الشمالية ايضا.. انه (دوريان) يتحرك ويصعب التنبؤ به الا انه احد اكبر وأقوى الأعاصير التي رأيناها منذ عقود. مضيفا انه يبدو «كوحش حقيقي»

