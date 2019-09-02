أول النهار

غادر البلاد أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى فخامته خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وكان على رأس مودعي الرئيس المصري على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استقبل بقصر بيان ظهر أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام سمو الأمير مأدبة غداء على شرف عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

