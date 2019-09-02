أول النهار

لاقت حفاوة استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالكويت من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمطار الكويت الدولي ترحاب الوسطين السياسي والشعبي في مصر ووصفت أحزاب مصرية اللقاء بـ الأخوي،إضافة إلى سلسلة اللقاءات التي عقدها السيسي أمس مع الحكومة الكويتية وقمة الأخوة مع سمو الأمير والتي شهدت تأكيده مجدداً على أن أمن الكويت ومنطقة الخليج من الأمن المصري.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الجمال إنه ليس بغريب على سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تلك الحفاوة للرئيس السيسي فهي الزيارة الثالثة له لدولة الكويت، موضحاً أن الحفاوة التي قوبل بها السيسي والوفد المصري في الكويت هي ترجمة واقعية وأكبر دليل على قوة علاقات البلدين وأنها علاقات بالفعل يربطها الدم والتاريخ وجذرية وأيضاً شعبية.

وأشار إلى أن سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي أمس بالكويت إلى جانب القمة التي عقدها مع سمو الأمير وجلسة مباحثات موسعة شملت قضايا المنطقة تؤكد أن تلك الزيارة بالفعل تاريخية ومهمة للغاية وجاءت في توقيت حساس ، موضحاً أن الرئيس السيسي كعادته دائماً ما يتعمد أن يرسل رسائل في أي زيارة يقوم بها للخارج وتلك المرة كانت من خلال تجديد التأكيد على أن أمن الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام من الأمن المصري في إشارة له إلى أن الدولة المصرية تدعم الاستقرار بمنطقة الخليج.

وقال إن تلك الزيارة تبرهن أن مصر هي العمق الاستراتيجي للمنطقة والخليج العربي، مضيفاً أنه لطالما كانت العلاقات المصرية الكويتية نموذج في عمق الروابط والأواصر بين البلدين والشعبين ولطالما كانت مصر الداعم القوي للكويت والحضن الدافئ للأشقاء والكويت وعلى مر التاريخ وقفت وتقف بجانب مصر وقيادتها وشعبها سياسياً واقتصادياً وتنموياً وأمنياً.

وقال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية حمدي سليمان، إن حفاوة الاستقبال من جانب سمو الأمير والقيادة الكويتية هو أمر معهود من سمو الأمير وهو ما يؤكد عمق العلاقات القوية بين الدولتين في الوقت الراهن ، وهو ما ظهر واضحاً من خلال المصافحة القوية بينهما في مطار الكويت الدولي.

وأوضح أن تلك الزيارة تاريخية لأنها جاءت في توقيت صعب تشهده المنطقة من أزمات وصراعات ، مشيراً إلى الرئيس السيسي قال أكثر من مرة أن أمن الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري وأن أي اعتداء على أمن الخليج هو اعتداء مباشر على الأمن المصري وهو ما كرره السيسي أمس في قمته التاريخية مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر بأن أمن الكويت من الأمن المصري.

وتابع: الرئيس السيسي وسمو أمير الكويت لديهما من الحكمة ما يجعلهما قادرين على تقديم حلول واقعية تسهم في حل جميع القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د.طارق فهمي، أن تلك قمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس السيسي عكست محور في الوقت الحالي وهو الاهتمام المصري الكبير بأمن الخليج وبأمن الكويت وبدعم دول المنطقة في مواجهة أي تهديدات إقليمية قد تتعرض لها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص على أن يكون هناك لقاءات عديدة في تلك الزيارة وهو بمثابة تأكيد منه على أن علاقات البلدين قوية وتشكل كل المجالات سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو العسكرية، منوهاً على أن الأمن القومي المصري يتماس ويتلاقى مع الأمن في الخليج وترجمة لما يقوله الرئيس السيسي من أن إذا هدد أمن الخليج فمصر لن تتردد في دعم الأشقاء.

وقال الدكتورة طارق فهمي، إن الزيارة ترتبط بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية على جميع المستويات خاصة أن اللجنة المشتركة قامت بتطوير التعاون في مجالات متعددة، وسيكون هناك تنسيق في المواقف المصرية الكويتية خاصة في ملف اليمن وأمن الخليج والملفين السوري والفلسطيني كما سيتم مناقشة القضايا الثنائية وهي علاقات ثقافية وتعليمية وسياسية واقتصادية.

وثمنت أحزاب المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن وحماة الوطن والمؤتمر وهيئات برلمانية مصرية عديدة تلك الزيارة التاريخية ولقاءات الرئيس السيسي بالحكومة الكويتية وعلى رأسها رئيس الوزراء، مؤكدين أن الاستقبال الرسمي والشعبي الكبير للرئيس السيسي في مطار الكويت يؤكد على توافق وجهات النظر في القضايا الإقليمية وأيضاً يؤكد عمق علاقات البلدين وأنها علاقات شعبية وأخوية ممتازة قبل أن تكون علاقات سياسية بين بلدين.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي سعيد حساسين بالحفاوة والترحاب الكبيرين بالرئيس السيسي ، مؤكداً أنها دليل قاطع على العلاقات الخاصة والاستراتيجية التي تربط بين مصر والكويت قيادة وحكومة وشعباً.

