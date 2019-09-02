loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سمو الأمير يتوجه اليوم إلى الولايات المتحدة الأميركية


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جانب اخر يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أرض الوطن اليوم الاثنين متوجها الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة خاصة ثم يتوجه سموه إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية وذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 ميلادية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة