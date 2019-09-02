أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

من جانب اخر يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أرض الوطن اليوم الاثنين متوجها الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة خاصة ثم يتوجه سموه إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية وذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 ميلادية.

