loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت هنأت أوزبكستان وسلوفاكيا


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه له موفور الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولبلادها دوام التقدم والازدهار. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة