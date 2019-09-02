أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه له موفور الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولبلادها دوام التقدم والازدهار. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

