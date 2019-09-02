وطن النهار

أكد رئيس لجنة الفروانية في المجلس البلدي محمد عوض الرقيب ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الاشغال العامة استحداث طريق اسفلتي بعرض 8 أمتار وطول 1 كم بصفة مؤقتة متفرع من الطريق الدائري السابع عند مدخل القاعدة العسكرية لخدمة مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني. وقال الرقيب في تصريح صحافي خلال اجتماع اللجنة صباح أمس انه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لمبنى الادارة التابع لجمعية اشبيلية التعاونية ضمن مواقف السيارات الواقعة بمركز الضاحية قطعة «3»، كما وافقت على طلب تخصيص مسار مياه امطار مقترح بعرض «10م» لخدمة منطقة جنوب عبدالله المبارك الاسكاني. واشار الى أنه تم حفظ الاقتراح المقدم بشأن تسمية الشارع المؤدي الى مطار الكويت باسم الخطوط الجوية الكويتية، فيما احالت الاقتراح المقدم بشأن عمل مدخل ومخرج لمنطقة الفردوس بين قطعة 1» وقطعة «8» مقابل الدائري الخامس، وانشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك السكنية للجهاز التنفيذي. وذكر الرقيب ان اللجنة وافقت على انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري امطار وخدمات اخرى بين طريق الدائري الخامس وطريق الغزالي في شارع محمد بن القاسم «المرحلة الثانية»، فيما ابدت اللجنة عدم موافقتها على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة النهضة. واكد الرقيب ان اللجنة وافقت على تعديل المقترح الخاص بفرش الاسفلت أو تبليط واضاءة الممرات والساحات الترابية في وسط كل قطعة في منطقة الفردوس، كما وافقت على طلب بيت الزكاة تخصيص مواقف سيارات في منطقة جليب الشيوخ.

