وطن النهار

أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والاحمدي م. فهد الشتيلي أن فرع بلدية محافظة الأحمدي قام باجراءات عدة لسد نواقص خدمات البلدية التي تحتاجها مدينة صباح الاحمد بناء على الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ومدير عام بلدية الكويت لمدينة صباح الاحمد السكنية استمعا خلالها لملاحظات الاهالي بشأن نواقص الخدمات التي تقدمها البلدية في المدينة وما صدر بشأنها من توجيهات من قبل الوزير الشعلة. وقال الشتيلي في تصريح صحافي إن الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص شملت افتتاح مراكز جديدة للبلدية في مدينة صباح الاحمد، حيث تم افتتاح مركزاً للنظافة، بالاضافة الى المركز الموجود حاليا، واضافة مركز لادارة السلامة ومركز وآخر لادارة التدقيق والمتابعة الهندسية وذلك للتسهيل على المواطنين ومتابعة الخدمات أولا فأولاً. واضاف انه في اطار متابعة الخدمات البلدية كافة في المنطقة فقد قام قطاع محافظتي الاحمدي وحولي متمثلا في فرع بلدية المحافظة بتكثيف الجهود في حملة واسعة النطاق لتنظيف مدينة صباح الاحمد وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى لاستكمال خدماتها كوزارتي الاشغال والدولة لشؤون الاسكان والهيئة العامة للزراعة، كما تمت متابعة رفع الانقاض كافة التي تم رميها في المدينة من قبل بعض المقاولين، حيث تمت مخالفتهم، بالاضافة الى تحميلهم كلفة ازالتها، اضافة الى رفع قرابة 1600 متر مكعب من الانقاض المجهولة.

ولفت الشتيلي الى انه فيما يخص البيوت المهجورة او المتعثر بناؤها وتسبب خطورة على الجيران والمارة، فقد اتخذت البلدية جميع الاجراءات من متابعة للملاك وكذلك المقاولين ومخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية حتى يتم تأمين تلك المواقع.

