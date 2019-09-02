وطن النهار

اليوم تدخل «النهار» عامها الثالث عشر متسلحة بالرغبة الصادقة في مواصلة رسالتها، والمضي قدماً في الطريق الذي حددته لنفسها منذ اليوم الأول للصدور، وهو طريق التنوير والبناء الذي يقوم على أسس ثابتة وقواعد راسخة أبرزها تعزيز المواطنة، وتقوية أواصر المحبة والتلاحم بين جموع الشعب الكويتي الكريم الأصيل.

«النهار» التي دأبت منذ أبصرت النور في 2 سبتمبر من العام 2007 على تحري الصدق والأمانة فيما تنشره وتتناوله بالتحليل الدقيق والقراءة المتأنية الرصينة لاتزال عند مبادئها، لم تحد عنها قيد أنملة. لقد عاهدت «النهار» قراءها منذ البداية أن تكون لسان حالهم، المعبر عن آمالهم وآلامهم، المدافع عن قضايا الوطن والمواطنين، وقد نجحت بفضل الله تعالى ثم بجهود العاملين فيها، وبثقة القراء في توجهاتها في أن تفي بما عاهدت عليه فنالت احترام كل المشارب والتيارات.

وفي عيد ميلادها الثالث عشر تجدد «النهار» العهد مع الوطن ومع أبناء الوطن الذين غمروها بالحبِّ والإشادة والثناء، وتمنوا لها مزيداً من الرفعة والتفوق والتألق في بلاط صاحبة الجلالة.

جاء على رأس المهنئين بعيد ميلاد «النهار» سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي أرسل برقية الى رئيس التحرير د. عماد بوخمسين طوّق بها أعناق كل العاملين.

قال سمو ولي العهد في برقيته: الأخ الكريم/ د. عماد جواد بوخمسين رئيس تحرير جريدة «النهار»: يطيب لنا أن نبعث لكم بصادق تهانينا وأطيب تمنياتنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لصدور العدد الأول من جريدة «النهار» الغراء، كما يسعدنا أن نعرب لكم والأخوة العاملين بجريدتكم الموقرة عن بالغ اعتزازنا بالدور الثقافي لـ«النهار» بما تقدمه من مستوى متميز تثري به الحركة الصحافية نحو آفاق رحبة من الحرية الاعلامية، متمنين أن تستمر الجريدة مضطلعة بنهجها الصحافي الذي تكرسه مبادئ الديموقراطية بوطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

مسيرة مشرقة

بدوره أبرق رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الى رئيس التحرير قائلاً: بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة على صدور جريدتكم الغراء، يسرنا أن نهدي إليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار.

وإننا إذ نعتز بما تميزت به جريدتكم وما حققته في مسيرتها المشرقة من انجازات ومواقف وطنية مخلصة وأن تكون على الدوام نبراساً للرأي الحر.

إعلام هادف

من جهته قال سمو الشيخ ناصر المحمد في رسالة بالفاكس من الولايات المتحدة الأميركية: الى رئيس التحرير: يسرنا أن نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لصدور العدد الأول من جريدة «النهار» كما يطيب لنا أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنؤكد بالغ اعتزازنا بالمسيرة الاعلامية المتميزة لجريدتكم الموقرة، مشيدين بالدور البارز الذي تقومون به والاخوة في الجريدة من أجل تقديم اعلام هادف يتمتع بالشفافية والمصداقية يسهم في اثراء العمل الصحافي، ونشر الوعي الثقافي بين أبناء وطننا الكرام، آملين لكم مزيدا من التقدم والنجاح.

خالص تحياتنا وتقديرنا، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

قضايا الكويت

من جهته قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في برقية: يسعدنا أن نبعث اليكم باخلص آيات التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لصدور جريدتكم الغراء «النهار».

ويسرنا بهذه المناسبة الطيبة أن نعرب لكم عن تقديرنا لما تطرحه الجريدة من القضايا والموضوعات التي تهم ابناء الكويت وتسهم في اعلاء مكانتها.

خالص التحيات وصادق التمنيات لكم ولأسرة جريدة «النهار» دوام النجاح والتوفيق ولوطننا العزيز دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.

طرح متزن

اما محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد فقال في برقيته الى رئيس التحرير د. عماد بوخمسين يسعدنا وبمناسبة دخول جريدة النهار الغراء عاماً جديداً من عمرها المديد زاخراً بالازدهار والرقي ان نتقدم لكم ولاسرة التحرير باصدق آيات التهاني مقرونة باخلص الامنيات بالمزيد من التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح لكم ولكل الصروح الاعلامية الوطنية المرموقة على الصعد كافة، متمنين لجريدة النهار مواصلة مسيرتها الاعلامية المتميزة في خدمة الكويت وقضاياها عبر الطرح المتزن والرؤية الصائبة وان يتواصل عطاؤها المهني ومواكبتها المتميزة على الساحة التنموية والفكرية والثقافية كمنارة اعلامية فاعلة، سائلين المولى سبحانه أن يسدد خطانا جميعاً لخدمة بلادنا الحبيبة واعلاء شأنها في ظل رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله ورعاهم.

مسيرة حافلة

أما محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد فقال في برقيته يسعدني أن اتقدم اليكم والى أسرة تحرير «جريدة النهار الغراء» بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للجريدة.

... وإذ نعبر لكم عن خالص تقديرنا لمسيرتكم الاعلامية الحافلة والمتميزة طيلة هذه السنوات وذلك عبر قوة الطرح وصدق الكلمة ونقل الخبر بمهنية وشفافية عالية مما جعل «صحفية النهار» صرحا إعلاميا يشار إليه بالبنان، كما نثمن حرصكم الدؤوب على متابعة كل القضايا التي تلمس احتياجات الوطن والموطنين، متمنين لكم دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

دور متميز

أما محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود فاستهل برقيته الى رئيس التحرير بقوله يسرنا أن أتقدم لكم بأحر التهاني القلبية بمناسبة ذكرى صدور جريدة «النهار» الغراء ذلك الصرح الاعلامي المهم الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعاً.

وأضاف ونحن اذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد نؤكد لكم امتناننا بجهودكم الاعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة «النهار» ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين أن تتواصل جهودكم الطيبة من أجل دعم مسيرة العمل الاعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.

دور رائد

من جهتها قالت رئيس ديوان رئيس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد يسرنا أن نبعث اليكم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لصدور جريدتكم الغراء «النهار»، ويسعدنا بهذه المناسبة ان نعرب لكم عن تقديرنا للطرح الراقي لجريدة «النهار» ودورها في تعزيز المسيرة الاعلامية لكويتنا الغالية.

خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم ولأسرة الجريدة بدوم النجاح والتوفيق ولبلادنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.

من جهته أبرق وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الى رئيس التحرير قائلاً.

يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لصدور جريدة «النهار» الغراء، متمنيا لكم مزيدا من النجاح والتألق ومواصلة مسيرة العطاء الذي قدمته جريدتكم الموقرة خلال السنوات الماضية، كما نعبر لكم عن خالص التقدير على عطائها المشرف والهادف والتي كونت من خلاله قاعدة جماهيرية كبيرة، فكانت خير مثال في تجسيد الرسالة الاعلامية عبر تفاعلها مع كل القضايا بمهنية وكفاءة عالية تعبر عما تتميز به صحافة الكويت من مستوى رفيع ومكانة عالية.

وأدعو الله المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويوفقكم الى ما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب الكويت، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله ورعاهم.

مكانة مرموقة

وقالت وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي في برقيتها: تهديكم وزارة الاعلام اطيب التحيات متمنية لكم دوام التوفيق والسداد، ويسرنا أن نتقدم لشخصكم الكريم ولاسرة جريدة «النهار» بأسمى وأرق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ (13) لصدور جريدة «النهار» والتي استطاعت أن تتبوأ مكانتها المرموقة بين الصحف المحلية والدولية بفضل الجهود المتميزة لأسرة جريدة «النهار» وحرصهم على الموضوعية والحرفية الإعلامية.

وإذ نبارك لكم هذا الجهد ونسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاكم ويوفقكم الى ما فيه خير وخدمة كويتنا الحبيبة، ونتمنى لكم المزيد من خطوات التقدم والنجاح.

علامة بارزة

بدوره قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف في برقية تهنئة يسعدني ان اتقدم اليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور (12 عاماً) على صدور جريدة النهار الغراء.

واذ ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الكبير الذي تقوم به جريدتكم الغراء في دعم الرسالة الاعلامية، ونسجل تقديرنا بما اسهمت به «النهار» على تعزيز واثراء للعمل الصحافي والاعلامي، وان شاء الله بفضل جهودكم وجهود جميع العاملين فيها ستظل دائما علامة بارزة تشهد على رقي الصحافة الكويتية ودلالة واضحة على الحياة الديموقراطية الرصينة في بلدنا الكويت مع خالص تمنياتنا القلبية لشخصكم الكريم ولجريدتكم الموقرة ولجميع العاملين بها بدوام التقدم والازدهار، سألين الله العلي القدير ان يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح وان يوفقنا واياكم لخدمة بلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

مهنية عالية

وابرق مدير عام معهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي الى رئيس التحرير قائلا: يسعدنا واسرة معهد الدراسات المصرفية أن نتقدم لشخصكم الكريم ولجميع العاملين في جريدة «النهار» باطيب التهاني والتبريكات على الذكرى الثانية عشرة لصدور جريدتكم الغراء، ونود في هذا الصدد ان نعبر لكم عن بالغ التقدير والاعتزاز بمسيرة الجريدة التي اتسمت بالطرح الراقي والمهنية العالية في العديد من المحافل، حتى حققت مكانة مميزة في عالم الصحافة في الكويت.

واذ نكرر تهنئتنا القلبية لكم شخصيا، ولجميع العاملين بجريدة «النهار»، لنسأل الله أن يسدد خطاكم، وان يوفقكم الى مزيد من العطاء المتواصل في مسيرتكم الاعلامية لخدمة دولتنا الحبيبة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

