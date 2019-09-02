وطن النهار

دبت الحياة في مدارس الكويت صباح أمس، بعد انتظام الهيئات الادارية والتعليمية في الدوام الرسمي والذي يقارب عددهم 100 ألف معلم وإداري وموظف خدمات، إيذانا بإنطلاق العام الدارسي الجديد 2019/2020، حيث باشر اعضاء الهيئتين بتفقد المدارس ورصد الملاحظات ان وجدت تنفيذا لتعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وقياديي التربية وفق الخطة الموضوعة للوقوف على جهوزية المدارس قبل استقبال ابنائنا الطلاب والطالبات.

وبدت الطمأنينة على وجوه بعض العاملين في المدارس على جهوزية مراكز عملهم لاستقبال المتعلمين، فيما أبدى عدد من أعضاء استيائهم لعدم اكتمال جهوزية مدارسهم، في حين عملت الادارات الهندسية خلية نحل واصلت النهار بالليل للانتهاء من تجهيز بعض المدارس التي تحتاج إلى وقت أكبر في صيانتها.

وأكدت مصادر مطلعة أن قيادي التربية واصلوا جولاتهم الميدانية على عدد من المدارس للاطمئنان على الاستعدادات والتأكد من الاستمرار في تنفيذ الخطة والعمل على تلافي الملاحظات التي رصدها الفريق المكلف بمتابعة التجهيزات، مشيرة إلى انه بالرغم من انجاز نسبة كبيرة في تجهيز المدارس، إلا ان هناك مدارس تعاني بعض المشاكل لاسيما المتعلقة بالصيانة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً كبيراً من مديري المدارس اجتمع بالمعلمين والاداريين في مدرسته للتأكيد على الابلاغ عن اي ملاحظة مربتطة بالاستعدادات أو مشكلة تواجههم، ليتم العمل على معالجتها خلال الاسبوع الحالي قبل الدوام المدرسي للطلبة، موضحة ان الادارات المدرسية تفقدوا مرافق المدرسة للتأكد من صلاحية التكييف ومبردات المياه بالإضافة إلى المستلزمات المكتبية والقرطاسية.

