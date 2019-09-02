وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن انطلاق حملاتها التوعوية التثقيفية المواكبة للعام الدراسي 2019-2020 والتي تستمر طوال العام وتستهدف جميع المراحل الدراسية ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الداخلية.

وأضافت أن الموضوعات التوعوية ترتكز على خمسة عناصر أساسية هي الثقافة المرورية والتوعية بآفة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الاحداث وتوجيههم إلى الطريق الصحيح والتعريف بالجرائم الالكترونية وحدود الاستخدام الامن لشبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز القيم في المجتمع منها التعاون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والولاء للوطن من خلال برامج وأنشطة مكثفة اعدتها الادارة. وأشارت إلى أن من أهداف الحملة زيادة الثقافة القانونية والامنية والمرورية لدى الطلاب والطالبات واولياء الامور والسائقين وزرع روح المواطنة والمسؤولية منذ الصغر وتوطيد العلاقة بين رجل الامن وافراد المجتمع.

وذكرت أنه سيقام معرض توعوي في مجمع الافنيوز في الفترة من 2-4/9/2019 وسيكون الافتتاح يوم الاثنين الموافق 2/9/2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وسيحتوي على العديد من الفعاليات التوعوية والأنشطة الترفيهية المختلفة، كما سيقوم ضباط متخصصون بشرح القواعد والقوانين المرورية مع إقامة مسابقات خاصة بالأطفال سيتم من خلالها توزيع الجوائز والهدايا عليهم.

وأعربت الإدارة عن تقديرها البالغ لجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي لدعمها ومساندتها لحملاتها التوعوية ودورها الإيجابي في حث جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على احترام القوانين والتقيد بأنظمة المرور والتمسك بالنظام والآداب العامة.

