وطن النهار

انطلقت صباح أمس الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين والمعلمات الجدد في المناطق التعليمية الست بحضور كل من مدير عام منطقة مبارك التعليمية منصور الديحاني ومدير عام منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث ومدير عام منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري، حيث تهدف إلى تعريف المنضمين إلى الاسرة التربوية حديثا على الحقوق والواجبات في الجوانب الادارية والفنية، واستهدفت الدورات على نحو 1500 معلما ومعلمة موزعين على مختلف المناطق التعليمية بينهم 324 معلما ومعلمة في منطقة الاحمدي التعليمية ونحو 200 معلم ومعلمة في منطقة مبارك الكبير التعليمية.

في هذا السياق، رحب مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية ومدير منطقة الاحمدي التعليمية بالانابة منصور الديحاني، بالمعلمين الجدد على انضمامهم لاستكمال المسيرة مع من سبقوهم في الاسرة التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية، مؤكدا على أهمية التركيز لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الدورات من خلال التعرف على العلاقة المشتركة بين المعلم والادارات المختلفة الذي سيكون لهم دور في البرنامج التدريبي من ادارة الانشطة والشؤون الادارية والتعليمية. وأشار الديحاني، إلى ضرورة تدريب المعلمين على الجوانب الادارية والفنية من خلال إقامة الورش التدريبية تحت اشراف التواجيه الفنية وتنظيم الزيارات بين الهيئات التعليمية إلى جانب الدورات التدريبية، مطالبا بان يكون هناك مساهمة المعلمين الجدد في اعانة زملائهم لاسيما في توفير بيئة تعليمية مناسبة لابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وبذل الجهد والاجتهاد. ورأى الديحاني، أهمية التواصل مع الادارات المدرسية والمختصين من المشرفين الفنيين ورؤساء الاقسام، مبينا انه عند الحاجة لاي معلومة فإن الادارات المدرسية على اتم الاستعداد لاطلاعهم عليها والتفاصيل المتعلقة في المدارس.

من جانبه، توقع مدير الشؤون التعليمية بمنطقة الاحمدي التعليمية حمد السعيد، زيادة عدد المعلمين الجدد في الاحمدي إلى نحو 400 معلما ومعلمة بعد وصول المعلمين من الخارج الذين تم التعاقد معهم من الاردن وتونس وفلسطين، مشيرا إلى أن المنطقة ستحدد نقاط تجمع بحسب التخصص والمنطقة الجغرافية لتنظيم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات الذي تم تعيينهم في أشهر ابريل ومايو ويونيو في نهاية العام الدراسي الماضي باعتبار أنهم لم يخضعوا للدورات التدريبية، مؤكدا أنه سيكون هناك لقاءات مكثفة مع التواجيه في اقرب وقت ممكن.

