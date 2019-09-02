وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس الأحد مواصلتها حملة (تبرع لتعليمهم) لمصلحة الطلبة من أبناء الأسر المحتاجة في الكويت للسنة السادسة على التوالي وذلك في مجمع الأفنيوز وتستمر أسبوعا.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح صحافي إن الملف التعليمي لا يقل أهمية عن بقية الملفات الإغاثية والطبية نظرا إلى إسهامه في بناء الإنسان، مؤكدا أهمية دعم الطلبة من الأسر المحتاجة لتجنب تخلفهم عن الالتحاق بالعملية التعليمية.

ولفت الساير إلى تزايد احتياجات تلك الأسر لتعليم أبنائها ما استدعى تنظيم حملة جمع التبرعات من الشعب الكويتي والمقيمين لمساندة المشروع الإنساني الخاص لطلبة الأسر المحتاجة داخل الكويت.

وأشار إلى أهمية الرسالة الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي وضرورة دعمها ماديا ومعنويا مشددا على سعي الجمعية إلى تغطية احتياجات جميع المتقدمين من الطلبة غير القادرين على دفع التكاليف الدراسية.

وبين أن حملة التبرع لمشروع (تبرع لتعليمهم) موجودة في مجمع الأفنيوز مشيرا إلى أنه يمكن التبرع أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

