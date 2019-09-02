loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المطيري: مناهج تدريبية وعلمية لصقل شبابنا فنياً وإعلامياً


أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري أن مشروع أكاديمية الفنون والإعلام للشباب سيكون حاضنة شبابية تعمل بمنهجية علمية لرعاية المواهب الشابة وتدريبها وتنمية قدراتها من خلال حقلي الإعلام والأعمال الفنية.
وقال المطيري في تصريح صحافي أمس الأحد عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس أمناء الأكاديمية إن مشروع الأكاديمية الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل سيكون مركزا فنيا إعلاميا لصقل قدرات ومهارات الشباب الكويتي في المجالين الفني والإعلامي وتمكينهم من التعبير عن قضايا المجتمع ونقل صورة حقيقية عنه.
وأوضح أنه تم إعداد مناهج تدريبية وعملية يقدمها متخصصون في هذين الجانبين المهمين لتعزيز الجانب الحضاري والتراثي والقيمي المجتمعي ورؤية (كويت جديدة 2035) من خلال التميز في مجالات الفنون والإعلام المختلفة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة