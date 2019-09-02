وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري أن مشروع أكاديمية الفنون والإعلام للشباب سيكون حاضنة شبابية تعمل بمنهجية علمية لرعاية المواهب الشابة وتدريبها وتنمية قدراتها من خلال حقلي الإعلام والأعمال الفنية.

وقال المطيري في تصريح صحافي أمس الأحد عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس أمناء الأكاديمية إن مشروع الأكاديمية الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل سيكون مركزا فنيا إعلاميا لصقل قدرات ومهارات الشباب الكويتي في المجالين الفني والإعلامي وتمكينهم من التعبير عن قضايا المجتمع ونقل صورة حقيقية عنه.

وأوضح أنه تم إعداد مناهج تدريبية وعملية يقدمها متخصصون في هذين الجانبين المهمين لتعزيز الجانب الحضاري والتراثي والقيمي المجتمعي ورؤية (كويت جديدة 2035) من خلال التميز في مجالات الفنون والإعلام المختلفة.

