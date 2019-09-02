وطن النهار

أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة أول من أمس السبت مشروعه الخيري كفالة اليتيم الذي يستهدف تغطية احتياجات أكثر من 1000 طفل يتيم داخل البلاد ممن فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الـ 16 من عمرهم. وقال المدير العام للبنك سالم الحمر في تصريح صحافي إن مشروع كفالة اليتيم يستهدف تقديم كل ما يلزم الأطفال الأيتام من احتياجات تتعلق بالدراسة من قرطاسية وحقائب مدرسية وألبسة. وأكد الحمر تقديم الرعاية الصحية المجانية الكاملة لليتيم وأسرته، إضافة إلى تقديم المواد الغذائية الرئيسة من خلال سلات تحتوي على المواد التموينية الأساسية لكل بيت. وأوضح أن المشروع يستهدف تقديم الدعم والعون والمساندة لأسر الأيتام وإعاناتهم ماديا للمساعدة في رعايتهم اجتماعيا وصحيا وتعليميا لكي يخرج هؤلاء الأيتام أفرادا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم إذ يحمل المشروع في مضمونه عطاء الحنان من أهل الخير للأيتام الذين يكفلونهم. ودعا الحمر فئات المجتمع إلى التفاعل وتقديم المساعدة لهذا المشروع الخيري الضخم حيث يدرس بنك الطعام أوضاع جميع الأطفال اليتامى من خلال لجنة خاصة لبيان مدى حاجتهم الفعلية للكفالة. وأوضح أن البنك حريص على مساعدة فقراء المسلمين وأيتامهم وهو ما يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف. وأكد أن بنك الطعام لا يألو جهدا في دعم كافة الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي من شأنها خدمة المجتمع الكويتي بشرائحه وفئاته المختلفة وتسهيل جميع السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية.

