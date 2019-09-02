وطن النهار

أحيت الحسينيات اولى ليالي شهر محرم الحرام والذي يصادف ذكرى واقعة كربلاء في العاشر من شهر محرم الحرام التي استشهد فيها الامام الحسين عليه السلام وجمع من اهل بيته واصحابه حيث ارتقى المنبر في حسينية المعرفي الخطيب الحسيني سماحة اية الله الشيخ د فاضل المالكي والذي افتتح محاضرته التي جاءت بعنوان «الحسين وارث الانبياء» بذكر جزء من زيارة وارث بقوله: «وردت الرواية الصحيحه عن الامام الصادق عليه السلام انه قال في زيارته لجده الامام الحسين عليه السلام ( السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ آدَمَ صـَفـُوةِ اللهِ السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ نـوُحٍ نَبــِيِ اللهِ السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ إبـراهيـمَ خـَليـلِ اللهِ السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ موســى كـَليِم اللهِ السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ عـيـسى روُحِ الله السَّلامُ عـَلَيْكَ يا وارِثَ مـُحـَمـّدٍ حـَبـيبِ اللهِ السَّلامُ عـَلَيـْكَ يـا وارِثَ اَميرِ المُؤمِنينَ وَلَيِ اللهِ السَّلامُ عـَلَيـْكَ يَابـنَ مـُحـَمـّدٍ المـُصـطـَفـى السَّلامُ عـَلَيْكَ يَابـن عـلي المرتـضـى السَّلامُ عَلَيْكَ يَابـن فاطـمة الزهراء السَّلامُ ...) لافتا إلى ان هذه الزيارة المعروفة بزيارة وارث تعتبر من اهم الوثائق التاريخية والفكرية الواردة عن اهل البيت عليهم السلام في بيان حقيقة الدور الذي قام به الامام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وقبل عاشوراء وان الامام الحسين عليه السلام لم يكن موقفه موقفا شخصيا او مرتجلا بل هو عبارة عن تخطيط الهي رباني يرتبط بخط ممتد من ادم عليه السلام ابي البشر الى الخاتم محمد صلى الله عليه واله وسلم».

واضاف المالكي انه بالنسبة لزيارة وارث اولا من ناحية السند هذه الزيارة لم تكن من الزيارات العادية بل وردت في سند صحيح اخرجه الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه في المصباح وكذلك بسند اخر صحيح اخرجه الشيخ ابن قولويه رحمه الله في كامل الزيارة اي انها واردة في اسانيد صحيحة، مضيفا ثانيا هذه الزيارة وردت عن الامام الصادق عليه السلام فبعض الزيارات التي يزار بها ائمة اهل البيت عليهم السلام بعضها انشأها العلماء وهناك بعض الزيارات يعبر عنها بالزيارات المخصوصة وهي الزيارات المنصوصة عن الائمه عليهم السلام من اهم هذه الزيارات هي زيارة وارث تاكيد على خير من يعرف باهل البيت هم اهل البيت عليهم السلام هم اعرف بانفسهم اعرف بما ميزهم الله تعالى به.

واوضح المالكي ان زيارة وارث هي تاكيد ان حركة و نهضة وتضحية الامام الحسين عليه السلام تشكل حدثاً تأريخيا مهما جدا في مسيرة الاديان مضيفا يجب ان نعرف الذي فعله الانبياء حتى يكون الامام الحسين عليه السلام وارثا لهم .

وأضاف بقوله: «ما معنى هذه الوراثة بالتاكيد هي ليست الوراثة المادية وانما هي الوراثة المعنوية والمقصود بها المنهج الذي جاء به الانبياء اساسا كما في قوله تعالى (لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) وعبادة الله واجتناب الطاغوت هي مهمة رئيسية للانبياء فالدين السماوي يقوم على هذين الركنين اختيار بعض الانبياء وذكرهم في هذه الزيارة هو الملفت للنظر لان لله عزوجل الاف الانبياء ولكن بعض الانبياء تميز بمزايا حيث عبر عن بعضهم بأولى العزم وهم خمسة انبياء اولهم نوح عليه السلام ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه واله وسلم».

مضيفا: «المقصود بأولي العزم وما الذي تميزوا به عليهم السلام فالعزم يراد به الاقدام وايضا التضحية لمصلحة عليا تنفع بها البشرية اي ان هؤلاء الانبياء الذين خصوا بالذكر في زيارة وارث تميزت ادوارهم بخطورة خاصة وبتضحية خاصة عن غيرهم».

ولفت المالكي إلى ان الانبياء تحملوا من اجل رسالاتهم ولكنهم تفاضلوا في درجات تضحيتهم ومكافحاتهم والالام التي تحملوها فكان منهم نخبة يعبر عنهم بانهم اولو العزم موكدا بان الامام الحسين عليه السلام وارث جميع الانبياء في الدعوة الى الله واجتناب الطاغوت.

وذكر ان الامام الحسين عليه السلام قدم من التضحيات ما زاد على المتقدمين في يوم عاشوراء فحقق اهداف الا نبياء والاوصياء عليهم السلام في مناهضته للطغيان والظلم وفي دعوته الى تحرير الانسان من العبودية ودعوته الى العدل والقسط والى القيم الاخلاقية العليا فهو وارثهم في علمهم وحلمهم وعزمهم ووارث اولي العزم منهم وجده المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.

