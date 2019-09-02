وطن النهار

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور فواز الرفاعي عن تنسيق بين ادارة الطوارئ الطبية ووزارة الداخلية لتغطية الحسينيات وبيوت العزاء طبيا خلال شهر محرم.

وذكر الرفاعي انه تم الاجتماع مع وزارة الداخلية والتنسيق لتفعيل خطة الطوارئ في الوزارة ووضع جميع الطواقم الفنية والطبية على أهبة الاستعداد، وفرز مسؤولين من ادارة الطوارئ الطبية في المواقع بالتعاون مع القادة الامنيين من وزارة الداخلية في جميع المحافظات. واكد انه تم تجهيز غرفة الطوارئ المركزية وغرفة العمليات في ادارة الطوارئ الطبية واستعدادهم بشكل كامل، بالاضافة الى استعداد مراكز ونقاط الاسعاف المنتشره في دولة الكويت خلال هذه الفترة، مشيرا الى تجهيز واستعداد المستشفيات في حالة حصول اي طارئ لا سمح الله. وأشاد بجهود وزارة الداخلية وجهود إدارة الطوارئ والطواقم الطبية، معربا عن شكره وتقديرة للقيادات الامنية والطبية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ امن وامان الوطن.