وطن النهار

أعلن المنسق العام لحملة التبرع بالدم في حسينية دار الزهراء عليها السلام عمار كاظم عن تنظيم حملة للتبرع بالدم الثانية والعشرين وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي. وقال كاظم ان التبرع بالدم يعتبر من الصور الايجابية التي تحث عليها وتدعمها الواجبات الاخلاقية والاجتماعية للانسان ويعزز ضرورات الحث عليها والدعوى إليها الدواعي الطبية والعلاجية الطارئة والحرجة، التي تسهم فيها اجراءات نقل الدم من الانسان السليم إلى اخيه المريض بالنسبة الأكبر من الشفاء والتعافي، مضيفاً: ومن المهم صناعة الوعي والادراك اللازم والضروري الذي يسهم في صناعة متبرع يعلم يقينا بان هناك ضرورات انسانية، ومزايا صحية، تجعله يؤدي هذا الدور الانساني، دون ان يتأثر سلبياً أو صحياً، ويعتاد التبرع لصالح المرضى عبر الجهات المخول لها تلقي هذا النوع من التبرعات. وذكر ان عملية التبرع بالدم تعتبر من أهم المبادرات التي تعزز القيم الانسانية الفاضلة للمجتمع السامي المتعاون المتفاني كما في قوله جل وعلا: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» (المائدة / 29)، حيث ان قطرة الدم وحدها تساوي حياة فهناك الكثيرون من الاشخاص الذين يحتاجون إليها. وأوضح كاظم ان مشروع التبرع بالدم مسؤولية اسلامية، يعطي العالم كله مدلولا اسلامياً واعياً، باعتبار انها تعمل على انقاذ الناس مستلهمين ذلك من تضحيات الامام الحسين عليه السلام حيث بذل دمه ودم اولاده واصحابه في سبيل الحفاظ على بيضة الاسلام واستمرار مسيرته المباركة، مشيراً إلى ان حسينية دار الزهراء عليها السلام تقوم سنوياً بحملة التبرع بالدم والتي بلغت الـ 22 هذا العام 1441 هـ بالتعاون مع ادارة بنك الدم والتي تقوم مشكورة بتسهيل الامور وتوفير المستلزمات الكاملة للتبرع ومن خلال تواجدهم في مقر الحسينيات التي تتعاون وتوفر المكان الملائم والمناسب للتبرع. وختم قائلاً: ويسرنا بهذه المناسبة ان نتقدم بالشكر الجزيل للحسينيات وتعاونها المستمر مع حملة التبرع بالدم والتي تبدأ من 1 المحرم وتستمر حتى يوم 11 المحرم باذن الله تعالى، والشكر موصول لادارة بنك الدم والعاملين على نجاح هذه الحملة المباركة، سائلين الله تبارك وتعالى ان يتقبل هذا العمل الخالص لوجهه وان يحفظ بلدنا العزيز من كل سوء ومكروه فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

