إيمانيات

الإمام الحسين (عليه السلام) هو أبو عبدالله الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، ثالث أئمّة أهل البيت الطاهرين (عليهم السلام)، وثاني سبطَي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسيِّد شباب أهل الجنّة، وريحانة المصطفى، وأحد الخمسة أصحاب الكساء، وسيِّد الشهداء، وأُمّه فاطمة (عليها السلام) بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). كنيته: أبو عبدالله. وأمّا ألقابه فهي: الرشيد، والوفي، والطيِّب، والسيِّد، والزكي، والمبارك، والتابع لمرضاة الله، والدليل على ذات الله، والسبط. وأشهرها رتبةً ما لقّبه به جدّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله عنه وعن أخيه: « الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة». وكذلك السبط؛ لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حسين سبط من الأسباط».

عاش (عليه السلام) في كنف الوحي، والرسالة، تنزّلت آيات الله تعالى تجاهر بطهارته، وقداسته، ومكانته السامية، كآية التطهير: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (الأحزاب/ 33). وآية المباهلة: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (آل عمران/ 61). فلقد تواترت أحاديث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ووصاياه التي تشيد بالمكانة السامية التي يحظى بها هذا السبط الإمام (عليه السلام). رُوِي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة». و«حسين منِّي، وأنا من حسين، أحبّ الله مَن أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسباط». وكان الحسين السبط (عليه السلام) صورة حيّة لشريعة الله تعالى وقيمه الجليلة سواء أكان في سلوكه الشخصي، أو في أُسرته، أو في علاقته مع الناس، حيث الطهر، والنبل، والشهامة، وكرم النفس، وحبّ الناس، والسهر على مصالحهم. لذلك لم تحظَ حركة في العالم مثلما حظيت بها نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) من البقاء والخلود، حيث إنّها تركت فاجعة ومصيبة لم تستطع الأيّام والسنون محوها كما لم يستطع طغاة العالم إخماد حرارتها بالرغم من محاولاتهم في سبيل إخمادها. إنّها نهضة ليست كأيّ نهضة، وإنّما لها جانب غيبي تاريخي أبدي بدءاً من حيث أشرقت أنوار الوجود الحسيني في كلّ بقاع العالم، وستبقى مشعلاً متوقدّاً. انطلقت النهضة الحسينية من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الفرائض الهامّة التي أمر الإسلام بإقامتها، يقول تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104). كما كان هدف الإمام (عليه السلام) هو تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الأُمّة في الحقوق والواجبات بمختلف طبقاتهم وقومياتهم. تحقيقاً لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النِّساء/ 58).

كانت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) تعني بالإنسان، فالثورة التي يكون هدفها الإنسان نفسه، تبقى تلازم الإنسان وتلح عليه في كلّ زمان ومكان، وطالما وجد ظلم واستعباد، لأنّ هذه الثورة لا تعيش الشعارات والتصريحات، وإنّما تعيش في عروق الإنسان ولحمه ودمه، إنّها جزء من كيانه، فإذا ما أراد الحفاظ على كيانه، فعليه أن يحافظ على الثورة وعلى أهدافها وإنجازاتها.. فالإمام الحسين (عليه السلام) أراد أن يقول لنا إنّ المؤمنين أخوة لأنّ ثورته لا تعترف باللون الأبيض ولا باللون الأسود، وحركته لا تعترف بقومية دون أُخرى، وإنّما كلّ الألوان وكلّ القوميات تسقط أمام ثورته وحركته لأنّ نهضته كانت من أجل الله ومن أجل كرامة الإنسان إينما كان فهو (عليه السلام) المحيي لشريعة جده (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجده بُعِث للناس كافة وكان رحمة للعالمين حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلّا بالتقوى» وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات/ 13).. وانطلاقاً من هذه الحقائق، فإنّ نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) كانت نبراساً لسائر النهضات التحريرية في العالم ضد الظالمين، وكانت هي الانفجار العظيم الذي هزّ عرش كلّ الطغاة المستبدين، كما ومهدت الطريق أمام الثورات الأُخرى وأنّ الحركة الحسينية كانت النبراس لسائر النهضات التحريرية في العالم ضد الظالمين.

إنّ الشعار الثوري: (لَبّيكَ يا حُسين) يجد مصداقه حصراً في التمسك بثورة الإِمام الحسين (عليه السلام) ونهجها الإصلاحي في مقارعة الظالمين ومحاربة الفاسدين، وإلّا فإنّ عجلة التاريخ لا تدور نحو الوراء. مثلما أنّ (ليت) التمني بالفوز العظيم تجد صداها في الآخرة لا في الدُّنيا، فمن أراد الفوز العظيم مع الإمام الحسين (عليه السلام) ليكن مع ثورته الإصلاحية في هذه الدُّنيا، ويقيناً سيكون معه في الدار الآخرة.

