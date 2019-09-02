إيمانيات

نشأ وتربّى الإمام الحسين (عليه السلام) وعاش في بيت الوحي والنبوّة والطهارة، وانفتح وهو في صغره على سماحة الإسلام وأخلاقياته وطهره، وشرب من معينه، حتى امتلأت شخصيته منه، متمثلاً أخلاق جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأُمّه فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وأبيه الإمام عليّ (عليه السلام)، وأخيه الإمام الحسن (عليه السلام)، ثمّ انطلق إلى الحياة ممارساً دور التبليغ والوعظ والإرشاد، حيث يبتغي في كلّ ذلك مرضاة الله، فكان الواعظ والمعلِّم والمرشد والإمام للإسلام كلّه من بداية نشاطه. إنّ للإمام الحسين (عليه السلام) له نصوص كثيرة قالها في مناسبات عديدة، عبّرت عن حكمته وعمق ارتباطه بالله، وانتمائه إلى مدرسة الإسلام.

ومن هذه النصوص قوله (عليه السلام): «شرُّ خصالِ الملوكِ الجُبنُ عن الأعداءِ، والقسوةُ على الضُّعفاءِ، والبُخلُ عن الإعطاءِ».. يعطي الإمام الحسين (عليه السلام) درساً حول الصفات الذميمة التي يمكن أن يتحلّى بها بعض الحكّام، والتي تنعكس مزيداً من الضرر والأذى على الواقع والناس، فهؤلاء الحكّام عندما يتوانون ويتقاعسون عن جهاد الأعداء، فإنّهم يستسلمون لجبنهم وخنوعهم، وهو ما يؤدِّي إلى إضعاف الواقع، وجعله عرضة لاستهدافات الأعداء ومشاريعهم. كذلك، فإنّ الحاكم من أبشع ما يحمله من صفات، ظلم الضعيف والاستقواء عليه، وحرمانه من حقوقه ومصادرتها، والدوس على كرامته. كذلك من الصفات الذميمة للحاكم، أن يكون بخيلاً، لا ينفق ولا يعطي للحياة ما هو مطلوب منه.

ومن حكمِهِ (عليه السلام): «لا تَتكلَّف ما لا تطيقُ، ولا تَتعرَّض لما لا تُدركُ، ولا تَعِد بما لا تقدرُ عليه، ولا تُنفق إلّا بقدَرِ ما تستفيدُ، ولا تطلب من الجزاءِ إلّا بقَدَرِ ما صنعتَ، ولا تفرح إلّا بما نلتَ من طاعةِ اللهِ، ولا تتناول إلّا ما رأيتَ نفسَك له أهلاً».. فالإمام الحسين (عليه السلام) يعلّمنا أن نقوم بما نقدر عليه من عمل وأمر، بحسب إمكاناتنا وطاقاتنا التي نملكها، وألّا نطلب ما نعجز عنه، فنضيّع الجهد والوقت، وألّا نعد بما لا نستطيع أن نفي به، وأن يكون إنفاقنا في الوجهة السليمة، وأن يكون فرحنا هو فرح طاعة الله في قولنا وعملنا وحركتنا، وأن نتصدّى لأُمور نملك عناصر المواجهة والتصدّي لها، والسير بها في الاتجاه الصحيح.

ومن كلامه لما سُئِل (عليه السلام): ما الفضل؟ قال: «ملكُ اللسانِ، وبذلُ الإحسانِ». قيل: فما النقص؟ قال: «التكلّفُ لما لا يُعنيك». ويعلِّمنا (عليه السلام) أنّ الفضل هو أن نملك ألسنتا، بمعنى تحريكها في قول الحقّ، وعدم الانزلاق في قول كلّ ما حرّمه الله، ممّا يُسيء إلى أنفُسنا والناس من حولنا، وأنّ الفضل أيضاً فيما نبذله من إحسان إلى الناس والحياة بما يرفع من شأنهما، كما أنّ النقص، في المقابل، هو في دخول المرء في أشياء لا تخصّه وتعنيه، ممّا يجلب المشاكل له ولمحيطه، وبما لا ينسجم مع أخلاقيات الرسالة وفطرة الإنسان السوية.

إنّ الحسين (عليه السلام)، إضافةً إلى كونه سيِّد الشهداء والمجاهدين، هو المعلِّم والمربّي والمرشد، كما كان جدّه وأبوه وأخوه (عليهم السلام)، وكما كانت أُمّه الزهراء (عليها السلام).. فلنتعلَّم من إمامنا الحسين (عليه السلام) كلّ خلق كريم نستفيد منه في تهذيب أنفُسنا وإصلاح علاقاتنا وأوضاعنا، والسير على نهجه الصحيح الذي يجعلنا من الأتباع الحقيقين للمسيرة الحسينية المباركة. والسلام عليه يوم وُلِد ويوم يُبعث حيّاً.

