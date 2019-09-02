إيمانيات

أراد الإمام الحسين (عليه السلام) من خلال عاشوراء، أن يحرّر الناس الذين اتّخذهم يزيد وأتباعه عبيداً لهم، وأراد من خلال ذلك أن يرسم إطاراً للبُعد الإنساني الذي ينطلق من أجل أن يحقق الحريّة للإنسان. ونحن نقرأ في السيرة الحسينية، أنّه عندما برز (عليه السلام) إلى الميدان ليقاتل هؤلاء الذين جاؤوا لحربه، ورأى هجوم القوم على خيم النِّساء، وقف فيهم خطيباً وقال لهم: «يا آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عُرباً».

لقد أثار (عليه السلام) في حديثه معهم مسألتين؛ المسألة الأُولى: أنّكم إذا كنتم لا تلتزمون القيم الدينية ولا تؤمنون بالعقيدة، فكونوا أحراراً، فالإنسان الحرّ هو الذي لا يبيع نفسه ولا موقفه ولا رأيه للذين يعطونه المال أو الموقع، ولا تكونوا العبيد، لأنّ ما تلتزمونه في حربكم هذه هو أنّكم تقاتلون قتال العبيد لحساب الذين يستعبدونكم.

المسألة الثانية: أنّ الإمام (عليه السلام) كان يحاول أن يجعلهم يستحضرون قيم العروبة التي أمضاها الإسلام، «إن كنتم عُرباً»، والمسألة ليست مسألةً قوميةً منغلقةً، بل هي مسألة القيم التي عاشها العرب، وعندما جاء الإسلام، أبقى على بعضها وبدّل بعضها الآخر. فخطاب الحسين (عليه السلام) في هذا المقام ليس موجَّهاً إلى آل أبي سفيان بالخصوص، بل إلى كلّ إنسان في العالم، وعلى مدى الزمان والتاريخ.

وفي الجانب الإنساني أيضاً، نقرأ كلمته عندما طُلب منه (عليه السلام) أن يعطي الشرعية ليزيد، فقال: «ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين؛ بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذّلة». إنّها مسألة أن تكون عزيزاً، وأن لا تحني إنسانيتك أمام أحد، وهذه مسألة إنسانية يخاطب بها الحسين (عليه السلام) الإنسان كلّه، ويطلب منه أن يكون عزيزاً، وأن لا يتخلّى عن العزّة التي منحه الله إياها لأحد من عبيده. وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسيره لقوله تعالى: (وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون/ 8): «إنّ الله فوَّض إلى المؤمن أُموره كلّها ولم يفوِّض إليه أن يكون ذليلاً». والعزّة تنطلق من موقع القوّة: (أَنَّ القُوَّةَ للهِ جَمِيعًا) (البقرة/ 165) فأن تكون عزيزاً، معناه أن تكون قوياً تدافع عن إنسانيتك وعن حرّيتك.

ثمّ كانت كلمته (عليه السلام): «ألا ترونَّ إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه». وهنا يتحدّث عن الحقّ كلّه الذي يجب أن يلتزمه الناس، والحقّ هو المفهوم الذي يتحرّك في كلّ قضايا الإنسان التي ترفع من شأنه على المستوى الفردي والسياسي والاجتماعي وغير ذلك.

إذاً، نحن نستطيع أن نقدّم عاشوراء إلى العالم كلّه في بُعدها الإنساني، دون أن نحصرها في الدائرة الطائفية الخاصّة، لأنّ الحسين (عليه السلام) إمام المسلمين، وهو الذي عاش مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في طفولته الأُولى، وعاش في أحضان أُمّه السيِّدة الزهراء (عليها السلام) وأبيه عليّ (عليه السلام)، فجمع كلّ العناصر والخصائص الكمالية الموجودة في هذه الشخصيات، سواء العناصر الروحية والإيمانية، أو الفكرية والرسالية وغيرها. ونحن نقرأ قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حسين مني وأنا من حسين»، الذي يبيّن هذا الاندماج الروحي والرسالي بين النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والحسين (عليه السلام).

