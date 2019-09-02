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عواصم - الوكالات: قصف حزب الله اللبناني قاعدة عسكرية وآليات إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، واكد الحزب في بيان سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال التي ردت قصف على قرى لبنانية متاخمة للشريط الحدودي. وفيما قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جدول اعماله وعقد لقاء مع قادة الجيش والمخابرات متوعدا لبنان بأنه هو من سيدفع الثمن فقد اجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات مع واشنطن وباريس داعيا إلى احتواء التصعيد.

وبعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سورية، قال حزب الله في بيان ان مجموعة تحمل اسمي العنصرين القتيلين قامت بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إن عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات عسكرية مشيراً إلى أن قواته ردت بالنيران على مصدر الصواريخ وأهداف في الجنوب اللبناني. بدورها أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة مارون الراس، التي تقع على الجهة المقابلة من منطقة أفيفيم.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.وأضاف أنه تم إصدار بعض الأوامر لضباط الأمن في البلدات.وطالب الجيش السكان في منطقة تبعد مسافة 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية بالبقاء في المنازل وفتح الملاجئ.

في غضون ذلك افادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد لبنان بدفع الثمن مشيرة الى ان نتانياهو الذي اجتمع مع قادة الجيش والمخابرات لتقييم الموقف على الحدود مع لبنان قد اصدر تعليمات للوزراء الاعضاء في الحكومة الامنية المصغرة بعدم الإدلاء بأي تصريح للإعلام. وقال نتانياهو في ختام الاجتماع انه لا يوجد مصابين بين افراد قواته جراء هجوم افيفيم لكنه اضاف إسرائيل ستتخذ قرارا بشأن الإجراءات المستقبلية على الحدود اللبنانية بناء على تطور الأحداث غير ان جيش الاحتلال اعلن انتهاء تبادل اطلاق النار الحدودي.

وفي بيروت طلب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير. وقال بيان لمكتب الحريري انه اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالباً تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية.

من جهتها، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل أمس جميع الأطراف المعنيين الى ضبط النفس بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية ورد إسرائيل باطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الـيونيفيل في لبنان أندريا تينيتي إن قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة الجنرال ستيفان ديل كول على تواصل مع جميع الأطراف داعياً إياهم لممارسة اقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع النشاطات التي تهدد وقف الأعمال العدائية.