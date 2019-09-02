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يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أرض الوطن اليوم الاثنين متوجها الى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة، ثم يتوجه سموه الى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس 12 سبتمبر الحالي.

وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد عقد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وذلك خلال استقبال سموه لضيف الكويت في قصر بيان امس.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة المستشار محمد ضيف الله شرار بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت ومصر بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وكان سمو أمير البلاد قد اقام بقصر بيان مأدبة غداء على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق والذي اختتم زيارته الرسمية التي استمرت يومين للبلاد امس.