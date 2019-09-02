الأولى

تضيء النهار اليوم شمعتها الثالثة عشرة محتفلة بالذكرى الثانية عشرة لصدور العدد الأول منها وهي تشعر بالفخر والاعتزاز للمكانة التي حققتها بين الصحف الزميلة، وقد انهالت على النهار باقات الورد وبرقيات التهاني التي عكست القيمة الغالية لـالنهار وملاكها والعاملين فيها لدى المواطنين والمقيمين على مختلف مستوياتهم. وبهذه المناسبة بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لرئيس التحرير د. عماد جواد بوخمسين جاء فيها:

يطيب لنا أن نبعث لكم بصادق تهانينا وأطيب تمنياتنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لصدور العدد الأول من جريدة النهار الغراء، كما يسعدنا أن نعرب لكم والإخوة العاملين بجريدتكم الموقرة عن بالغ اعتزازنا بالدور الثقافي لـالنهار، لما تقدمه من مستوى متميز تثري به الحركة الصحافية نحو آفاق رحبة من الحرية الإعلامية، متمنين ان تستمر الجريدة مضطلعة بنهجها الصحافي الذي تكرسه مبادئ الديموقراطية بوطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ذخراً للبلاد وقائداً للعمل الإنساني.

كما بعث رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ببرقية تهنئة لرئيس التحرير جاء فيها: بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة على صدور جريدتكم الغراء، يسرنا ان نهدي إليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار.

واننا اذ نعتز بما تميزت به جريدتكم وما حققته في مسيرتها المشرقة من انجازات ومواقف وطنية مخلصة وان تكون على الدوام نبراساً للرأي الحر.

وتلقى رئيس التحرير برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد جاء فيها: يسرنا ان نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لصدور العدد الأول من جريدة النهار، كما يطيب لنا ان ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنؤكد بالغ اعتزازنا بالمسيرة الاعلامية المتميزة لجريدتكم الموقرة، مشيدين بالدور البارز الذي تقومون به والاخوة في الجريدة من أجل تقديم اعلام هادف يتمتع بالشفافية والمصداقية، ويسهم في اثراء العمل الصحافي، ونشر الوعي الثقافي بين ابناء وطننا الكرام، آملين لكم مزيدا من التقدم والنجاح.

خالص تحياتنا وتقديرنا، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد، ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة إلى رئيس التحرير هذا نصها: يسعدنا أن نبعث إليكم بأخلص آيات التهاني واسمى التبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لصدور جريدتكم الغراء النهار.

ويسرنا بهذه المناسبة الطيبة ان نعرب لكم عن تقديرنا لما تطرحه الجريدة من القضايا والموضوعات التي تهم ابناء الكويت وتسهم في اعلاء مكانتها.

خالص التحيات وصادق التمنيات لكم ولأسرة جريدة النهار دوام النجاح والتوفيق ولوطننا العزيز دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.

وتلقى رئيس التحرير برقية تهنئة من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جاء فيها: يطيب لي أن اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لصدور جريدة النهار الغراء، متمنيا لكم مزيدا من النجاح والتألق ومواصلة مسيرة العطاء الذي قدمته جريدتكم الموقرة خلال السنوات الماضية، كما نعبر لكم عن خالص التقدير على عطائها المشرف والهادف والتي كونت من خلاله قاعدة جماهيرية كبيرة، فكانت خير مثال في تجسيد الرسالة الإعلامية عبر تفاعلها مع جميع القضايا بمهنية وكفاءة عالية تعبر عما تتميز به صحافة دولة الكويت من مستوى رفيع ومكانة عالية.

وأدعو المولى عز وجل ان يسدد خطاكم ويوفقكم إلى ما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب الكويت، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

وتلقى رئيس التحرير البرقية التالية من محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد: يسعدني ان اتقدم اليكم والى اسرة تحرير جريدة النهار الغراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للجريدة.

واذ نعبر لكم عن خالص تقديرنا لمسيرتكم الاعلامية الحافلة والمتميزة طيلة هذه السنوات وذلك عبر قوة الطرح وصدق الكلمة ونقل الخبر بمهنية وشفافية عالية ما جعل صحيفة النهار صرحا اعلاميا يشار اليه بالبنان، كما نثمن حرصكم الدؤوب على متابعة كل القضايا التي تلمس احتياجات الوطن والمواطنين، متمنين لكم دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

وبعث محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ببرقية تهنئة لرئيس التحرير جاء فيها: يسعدنا وبمناسبة دخول جريدة النهار الغراء عاما جديدا من عمرها المديد زاخراً بالازدهار والرقي، ان نتقدم لكم ولأسرة التحرير بأصدق التهاني مقرونة بأخلص الامنيات بالمزيد من التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح لكم ولكل الصروح الاعلامية الوطنية المرموقة على الصعد كافة، متمنين لجريدة النهار مواصلة مسيرتها الاعلامية المتميزة في خدمة الكويت وقضاياها عبر الطرح المتزن والرؤية الصائبة وان يتواصل عطاؤها المهني ومواكبتها المتميزة على الساحة التنموية والفكرية والثقافية كمنارة اعلامية فاعلة، سائلين المولى سبحانه ان يسدد خطانا جميعا لخدمة بلادنا الحبيبة واعلاء شأنها في ظل رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

وبعث محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود ببرقية تهنئة إلى رئيس التحرير جاء فيها: يسرني ان اتقدم لكم بأحر التهاني القلبية بمناسبة ذكرى صدور جريدة النهار الغراء ذلك الصرح الاعلامي المهم الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعاً.

ونحن اذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد نؤكد لكم امتناننا بجهودكم الاعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة النهار ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين أن تتواصل جهودكم الطيبة من اجل دعم مسيرة العمل الاعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.

كما تلقى رئيس التحرير برقية تهنئة من وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي جاء فيها: يسرنا ان نتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة جريدة النهار بأسمى وأرق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ12 لصدور جريدة النهار والتي استطاعت ان تتبوأ مكانتها المرموقة بين الصحف المحلية والدولية بفضل الجهود المتميزة لأسرة جريدة النهار وحرصهم على الموضوعية والحرفية الاعلامية.

واذ نبارك لكم هذا الجهد الطيب ونسأل الله العلي القدير ان يسدد خطاكم ويوفقكم إلى ما فيه خير وخدمة كويتنا الحبيبة، ونتمنى لكم المزيد من خطوات التقدم والنجاح.